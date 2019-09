Gheorghe Dinca: Pastram oasele in curte ca sa hranesc animalele

Gheorghe Dinca, banuit ca ar fi ucis cel putin doua adolescente pe care le-a rapit la ocazie, a stat ore in sir la audieri ziele acestea. Dupa ce, ieri, a fost din nou audiat la Bucuresti, incep sa apara detalii despre lucrurile pe care Gheorghe Dinca le-a declarat in fata procurorilor.

Intrebat cum motiveaza prezenta oaselor in casa sa, Dinca a explicat ca obisnuia sa le pastreze pentru a hrani animalele din curte. „Aveam animale in curte si le hraneam cu carne si oase", a fost explicatia lui Dinca.

Altfel, inainte de a pleca in Italia, in urma cu cativa ani, Dan, fiul cel mare al lui Gheorghe Dinca, a fost implicat intr-un caz de viol in grup. El si mai multi barbati au dus o fata pe un camp si au batjocorit-o. De asemenea, unul dintre apropiatii lui Gheorghe Dinca a confirmat aceasta informatie. „A fost mai demult povestea asta cu violul. Fiu-sau a violat o fata, dar a scapat. Nu stiu cum, ce pile avea taica-sau. Ca nu ne spunea. Ne zicea sa ne vedem de treaba. El l-a scapat pe Dan atunci. Era disperat sa rezolve problema", a spus Victor Mieila.