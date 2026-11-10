Bilanț tragic: 12 morți și 50 de răniți în urma unor caramboluri pe autostrada Trakia. Un român printre răniți

Două accidente în lanț au avut loc, în această dimineață, pe autostrada Trakia. Cel puțin 12 persoane au murit și alte câteva zeci au fost rănite. Printre răniți se află și un român. În accidente au fost implicate 86 de autovehicule.

Lipsa unui sistem de transmitere la timp a informațiilor de la sistemul de taxare către Poliția Rutieră și absența panourilor electronice de informare se numără printre principalele probleme în avertizarea șoferilor cu privire la pericolele de pe șosea, a declarat de ministrul de Interne, Ivan Demerdzhiev, după accidentele grave în lanț de pe autostrada Trakia, lângă Yambol.

Potrivit acestuia, în prezent se lucrează la înființarea unui sistem de schimb de informații între sistemul de taxare, Poliția Rutieră și alte instituții competente. De asemenea, se preconizează instalarea de ecrane electronice de informații pe ramele sistemului de taxare, prin intermediul cărora șoferii vor primi avertizări în timp util despre condițiile periculoase de drum.

Demerdjiev a subliniat că măsurile fac parte din activitatea unui grup interdepartamental din cadrul Ministerului Transporturilor. Potrivit acestuia, termenul limită pentru implementarea reformei este sfârșitul anului 2027, depunându-se eforturi pentru finalizarea unora dintre activități mai devreme.

Conform informațiilor inițiale, vizibilitatea în zonă cu puțin timp înainte de accidente era de aproximativ 70-80 de metri, dar la fața locului a scăzut brusc la aproximativ 10 metri.

Potrivit lui Demerdjiev, scăderea bruscă a vizibilității a dus la accidentul inițial de pe banda Sofia-Burgas. În cazul accidentului din direcția opusă, factorul probabil este încetinirea traficului de către șoferii care au fost martori la incident pe cealaltă bandă, a spus ministrul de Interne.

Mecanismul final al celor două accidente urmează să fie stabilit în cadrul anchetei. Ministrul a anunțat că sistemul BG-Alert a fost activat și că el însuși a primit mai multe mesaje de avertizare pe telefon în drum spre locul incidentului.

Potrivit acestuia, înainte de accident, numărul de telefon 112 nu a primit niciun semnal de avertizare privind vizibilitatea periculos de redusă în zona specifică. Lipsa informării la timp între instituții este una dintre problemele la care se lucrează.

Ministrul de Interne a apărat acțiunile poliției și ale echipelor de salvare, subliniind că reacția acestora a fost rapidă în ciuda accesului dificil la mașinile accidentate.

Potrivit acestuia, salvatorii au fost nevoiți să transporte răniții pe targă pe jos pentru că nu au putut ajunge în zona centrală a accidentului. El și-a exprimat recunoștința față de poliție, pompieri, specialiști medicali și voluntari pentru asistența acordată.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Daniel i-a transmis un mesaj omologului său bulgar, Patriarhul Daniil, după tragicele accidente de pe autostrada Trakia.

„Am primit, cu adâncă durere, vestea tragică despre accidentul rutier în care au fost implicate zeci de vehicule pe o autostradă din Sud-Estul Bulgariei, în ziua de marți, 10 noiembrie 2026, în urma căruia au murit douăsprezece persoane, iar altele au fost grav rănite.

În aceste momente de tristețe pentru poporul bulgar, ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu să odihnească sufletele celor care și-au pierdut viața în acest tragic eveniment și să dăruiască vindecare grabnică celor răniți, iar familiilor îndoliate mângâiere", a transmis Patriarhul Daniel.

Miercuri va fi zi de doliu național în Bulgaria.

„Astăzi este o zi tragică pentru întreaga Bulgaria. Acest dezastru teribil a luat viața a 12 persoane", a declarat premierul Radev, transmițând condoleanțe familiilor celor decedați.

Prim-ministrul a indicat că guvernul le va oferi compensații financiare.

„Banii nu pot niciodată să aducă înapoi o viață umană", a subliniat Radev, îndemnându-i pe șoferi să fie mai responsabili și mai atenți pe șosea. El și-a exprimat speranța că starea răniților se va stabiliza și că nu vor exista noi victime.

Prim-ministrul a anunțat, de asemenea, că guvernul lucrează la crearea unui centru național unic de informații care ar reuni date în timp real de la instituțiile responsabile de siguranța rutieră. Se preconizează că sistemul va fi construit până la sfârșitul anului 2027 și va include panouri electronice pe autostrăzi pentru a avertiza șoferii cu privire la pericolele rutiere.

Radev a descris problemele legate de infrastructura rutieră ca fiind sistemice și a spus că acestea nu pot fi rezolvate cu măsuri individuale după fiecare accident grav. El a criticat modul în care au fost cheltuite fondurile pentru construcția de drumuri de-a lungul anilor și a citat date dintr-un audit realizat de Oficiul Național de Audit privind încălcările și cheltuielile necorespunzătoare ale fondurilor publice.

„Este o chestiune de atitudine față de sănătatea și viața cetățenilor bulgari. Acestea sunt lucruri care pot fi făcute cu mai puțini bani. O chestiune de dorință, voință politică și organizare", a explicat Radev.

Ministrul Sănătății, Katya Ivkova, a anunțat că 51 de persoane au fost transportate la spitale în urma accidentelor. Dintre acestea, 33 au fost spitalizate în Sliven, 11 în Yambol și șapte în Burgas. Treisprezece dintre răniți sunt în stare gravă, unul dintre ei fiind supus unei operații complexe în Burgas.

„Vreau să mulțumesc absolut tuturor echipelor Serviciilor Medicale de Urgență, colegilor mei de la Ministerul de Interne și Ministerul Apărării pentru organizarea excelentă, pentru că atât de multe vieți au fost salvate", a spus Ivkova.

Ea a asigurat că spitalele au cantitățile necesare de sânge și produse sanguine, iar unitățile medicale din Sofia, Plovdiv, Stara Zagora și Haskovo sunt pregătite să primească victime, dacă este necesar.

Ministrul Apărării, Dimitar Stoyanov, a anunțat că două aeronave Spartan au fost relocate pe aeroportul Bezmer pentru posibila transportare a unor persoane grav rănite. De asemenea, două elicoptere militare Cougar cu echipe medicale sunt în așteptare.

Prin ordin al guvernatorului regional Yambol, a fost declarată stare de urgență parțială în municipalitățile Yambol, Straldzha și Tundzha din cauza situației dificile de după dezastre.

Autoritățile din Bulgaria au început eliberarea autostrăzii Trakia. Mașinile implicate în caramboluri sunt remorcate. Drumul de mare viteză rămâne în continuare închis pe ambele sensuri în regiunea Yambol.

Ministerul de Interne bulgar a anunțat că în accident au fost implicate 86 de mașini în ambele sensuri - 63 spre Burgas și 23 spre Sofia.

Președintele României și premierul au transmis condoleanțe Bulgariei după tragicele accidente de pe autostrada Trakia.

„Am aflat cu profundă tristețe despre tragicul accident rutier din Bulgaria, lângă Iambol, care a curmat numeroase vieți și a lăsat în urmă mulți alți răniți. Transmit sincere condoleanțe familiilor și celor dragi ai victimelor și urările mele de însănătoșire rapidă tuturor celor răniți. Am fost informat că printre răniți se află și un cetățean român, care primește îngrijiri medicale. România este alături de Bulgaria și de poporul său în acest moment dificil.@IlianaIotova", a scris Nicușor Dan, pe rețeaua X.

„Sunt profund îndurerat de tragicul accident rutier din Bulgaria. Gândurile mele sunt alături de familiile celor care și-au pierdut viața și le urez tuturor răniților o însănătoșire grabnică. Am fost informați că printre răniți se numără și un cetățean român care primește îngrijiri medicale. Ministerul Afacerilor Externe al României este pregătit să ofere toată asistența consulară necesară", a scris și Luca Niculescu, tot pe rețeaua X.

Un oficial al Ministerului de Interne bulgar a prezentat primele ipoteze privind cauza care a dus la producerea accidentelor.

„Toate victimele decedate se deplasau în direcția Burgas. Acolo s-a produs primul accident rutier. Un camion a blocat calea unui autobuz care transporta un grup de persoane. A urmat o coliziune cu un alt camion care transporta grâu. Un autoturism a lovit și partea din spate a camionului", a declarat secretarul general interimar al Ministerului de Interne, Liubomir Nikolov, de la locul incidentelor.

Potrivit acestuia, ceața densă și deteriorarea bruscă a vizibilității s-au numărat probabil printre cauzele tragediei.

Potrivit lui Nikolov, martorii spun că vizibilitatea era inițial de aproximativ 70-80 de metri, dar a scăzut brusc la doar 10 metri.

El a explicat că al doilea accident a fost probabil o consecință a primului, întrucât atenția șoferilor a fost distrasă de accidentul grav de pe cealaltă bandă.

„Presupunem că accidentul rutier din direcția Sofia s-a produs prin același mecanism. Coincidența locului în care au avut loc cele două incidente este probabil legată de distragerea atenției șoferilor după ce aceștia au observat gravul accident în lanț din direcția Burgas", a explicat el.

Ministrul Sănătății din Bulgaria, Katya Ivkova, a anunțat într-o conferință de presă că numărul victimelor a ajuns la 12. 10 dintre acestea au murit la locul accidentului, iar două victime au murit în spitale.

În acest moment, un total de 46 de pacienți au fost transportați după accidentele grave de pe autostrada Trakia, a declarat ministrul Sănătății. „Opt pacienți au fost internați la Sliven. Șapte pacienți au fost internați în două spitale din Burgas. Doisprezece pacienți sunt în spitalul din Yambol în acest moment", a specificat ea presei, adăugând că toți primesc îngrijiri medicale de urgență necesare.

Guvernatorul regional al orașului Sliven, Mihail Kasherov, a declarat că sunt gata să transporte răniții la Burgas și Sofia

„18 persoane sunt internate la spitalul orășenesc, trei dintre ele fiind în stare foarte gravă. Elicopterele sunt pregătite să le transporte la Burgas, de unde vor fi transportate cu aeronave Spartan la Sofia. Conform ultimelor date, cei trei pacienți aflați la terapie intensivă trebuie să primească mai întâi îngrijirile medicale necesare la fața locului, iar apoi se va evalua dacă starea lor permite transferul", a declarat Mihail Kasherov.

Centrul Național de Hematologie Transfuzională (NCTH) din Bulgaria a făcut apel la populația din întreaga țară să doneze sânge în urma accidentelor grave de astăzi de pe autostrada Trakia, soldate cu un deces și zeci de răniți. Apelul a fost postat pe pagina de Facebook a centrului.

Prim-ministrul Rumen Radev a trimis și avionul guvernamental la Burgas pentru a-i transporta pe cei răniți în accident la spitalele din Sofia. Transportul aerian către spitalele din Sofia a fost organizat și cu avioane de transport militar spartane, relatează serviciul de presă al guvernului.

Din cauza tragediei de pe autostrada Trakia, ședința de guvern programată pentru această după-amiază a fost anulată. Radev a anulat, de asemenea, toate elementele programului său de la Varna, după întâlnirea cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat Consiliul de Miniștri.

Echipele de urgență, Academia Medicală Militară, Ministerul de Interne și personalul militar oferă asistență victimelor la locul accidentului. Răniții au fost transportați la spitalele din Sliven, Iambol și Burgas.

A fost declarată stare de urgență parțială în municipalitățile Straldzha, Tundzha și Yambol din cauza accidentelor grave de pe autostrada Trakia. Regimul a fost introdus prin ordin al guvernatorului regional, Gheorghi Chalakov, și este în vigoare de la ora 7:30 dimineața, pe 10 noiembrie 2026, a anunțat Administrația Regională Yambol.

Decizia a fost dictată de situația creată și de pagubele materiale semnificative rezultate în urma accidentelor rutiere grave de pe autostrada Trakia, a relatat BTA.

Ordinul dispune măsuri pentru limitarea și eliminarea consecințelor dezastrelor, notificarea la timp a populației prin intermediul sistemului național de avertizare timpurie și BG-ALERT, pregătirea și asigurarea echipamentelor și resurselor umane necesare.

Comisarul Ivan Dinev - directorul Direcției Regionale „Securitate la Incendiu și Protecția Populației" - Iambol - a fost numit în funcția de șef al operațiunilor.

Toate forțele și resursele disponibile ale instituțiilor din raioanele Iambol, Sliven și Burgas sunt angajate în operațiunea de salvare, a adăugat administrația raionului.

Echipele de urgență, poliția și pompierii lucrează la fața locului, au fost mobilizate echipe medicale și de salvare suplimentare din cele trei regiuni: Iambol, Sliven și Burgas. Numeroși răniți sunt transportați și internați la spitalele regionale din cele trei regiuni.

Ministrul român de externe a anunțat că între răniții din accidentele din Bulgaria este și un român care „primește îngrijiri medicale". Dan Neculăescu a transmis, de asemenea, condoleanțe familiilor victimelor.

Premierul bulgar Rumen Radev a anunțat bilanțul actualizat al accidentelor de pe autostrada Trakia, anunță fakti.bg.

„Bilanțul până acum este de 11 morți și 48 de răniți", a declarat Rumen Radev.

Prim-ministrul Rumen Radev a anunțat datele în cadrul unei conferințe de presă cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„În primul rând, aș dori să transmit sincere condoleanțe familiilor și celor dragi ai celor care au murit în teribilul accident de pe autostrada Trakia", a declarat Radev. Von der Leyen a adresat, de asemenea, condoleanțe familiilor victimelor.

Radev a anunțat că a ordonat trimiterea unui avion guvernamental la Burgas pentru a transporta răniții la spitalele din Sofia. Două avioane SPARTAN dotate cu echipamente medicale au aterizat pe aeroportul din Burgas.

Din cauza concentrării numărului mare de răniți în spitalele din Sliven și Yambol, avioanele sunt relocate pe aeroportul Bezmer, lângă Yambol. Potrivit prim-ministrului, se menține pregătirea pentru evacuarea răniților din Sliven, Yambol și Burgas către unități medicale din Sofia.

Radev a anulat restul programului său de la Varna, precum și reuniunea Consiliului de Miniștri. A fost creat un sediu de urgență pentru a coordona acțiunile după dezastru.

Un incident a avut loc la kilometrul 289 pe autostradă, în direcția Burgas, iar celălalt - la kilometrul 294, înainte de intersecția cu Zimnitsa, în direcția Sofia. Cauzele probabile ale accidentelor grave ar fi ceața densă, suprafața umedă a drumului și viteza necorespunzătoare condițiilor. Vizibilitatea în zonă a fost extrem de limitată. Traficul este închis în ambele sensuri ale autostrăzii.

Potrivit guvernatorului regional din Yambol, în cele două accidente rutiere grave au fost implicate în total aproximativ 50 de mașini și camioane.