Explozia prețurilor RCA: Cât va costa o poliță de asigurare obligatorie începând din ianuarie

O dată la șase luni, prețul asigurării obligatorii RCA crește tot mai mult, fără o justificare clară, ajungând în prezent să coste aproape cât o mașină la mâna a doua. Mai mult, șoferii și transportatorii se confruntă cu riscul ca polițele să se dubleze din nou începând din ianuarie, comparativ cu anul trecut.

În timp ce în Bulgaria aceeași asigurare pentru aceleași tipuri de mașini costă de trei ori mai puțin, costurile pieselor auto și ale reparațiilor sunt similare în ambele țări. Asociațiile de transportatori au calculat că majorările semestriale ale tarifului de referință RCA nu au nicio susținere reală în numărul de daune plătite.

În plus, comparativ cu alte state unde polițele sunt mai scumpe dar includ pachete complete cu asigurări facultative, în România prețul pentru simpla poliță obligatorie a scăpat complet de sub control. Astfel, Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) cere guvernului o reevaluare urgentă a pieței RCA, soluții de ieftinire a polițelor și alinierea costurilor la realitatea din service-uri.

O mașină pentru care polița RCA costa puțin peste 100 de euro pe an, în 2022, are acum o asigurare obligatorie de patru ori mai mare. Creșterile nu au nicio justificare reală, în ciuda argumentelor pe care le aduc asigurătorii. În ultimul an s-a produs o majorare cu circa 70%, în medie, dar pentru unele mașini a fost cu 100%, în funcție de vechimea, de capacitatea cilindrică a automobilului și de încadrarea în clasa de risc.

Luna ianuarie 2027 ar putea veni cu dublarea prețurilor RCA, față de ianuarie 2026, după ce deja acestea au ajuns insuportabile pentru o mare parte dintre românii care au mașini, inclusiv pentru firmele de transporturi. De când asigurătorii au început să dubleze prețurile, de la un an la altul, profitând de creșterea tarifului de referință o dată la 6 luni, asociațiile transportatorilor au cerut Executivului să intervină în plafonarea tarifelor de referință și în controlul firmelor care cresc aceste costuri nejustificat.

A existat o astfel de plafonare, în perioada 2023-2025, prin Hotărâre de Guvern prelungită de multe ori, dar după ce statul nu a mai aplicat plafonarea, costurile s-au majorat succesiv, crescând și tariful de referință, de două ori pe an. Astăzi, o poliță RCA pentru o autoutilitară costă de trei ori mai mult decât în Bulgaria, iar o persoană fizică va plăti pentru asigurarea obligatorie a unei mașini second hand aproape cât valoarea mașinii, urmând să plătească de două ori mai mult față de anul trecut, de la 1 ianuarie.

Plafonarea prețurilor la polițele de asigurare obligatorie auto (RCA) prin Hotărâre de Guvern s-a aplicat în perioada 11 aprilie 2023 - 30 iunie 2025, fiind prelungită succesiv prin mai multe acte normative, în perioadele 11 aprilie 2023 - 10 octombrie 2023 (HG nr. 298/2023, adoptată pe 5 aprilie 2023), care a înghețat tarifele RCA la nivelul celor practicate de fiecare asigurător la data de 28 februarie 2023, apoi au existat prelungiri succesive, până la sfârșitul anului 2024 și ulterior pe tot parcursul primului semestru din 2025. Ultima prelungire a fost pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2025, prin HG nr. 291/2025, când plafonarea a ieșit din vigoare.

Explicațiile asigurătorilor vs. realitatea din buzunarele șoferilor

Explicațiile pe care le dau asigurătorii pentru nevoia creșterii prețurilor, de două ori pe an, sunt legate de costurile reparațiilor auto, ale pieselor de pe piața internațională și ale numărului de accidente pentru care se plătesc reparațiile prin asigurarea obligatorie, dar calculele transportatorilor arată altceva.

Creșterea prețului polițelor RCA la fiecare 6 luni este strâns legată de recalcularea periodică a tarifelor de referință de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și de ajustarea constantă a costurilor din piața asigurărilor. Conform legii, ASF are obligația de a actualiza și publica aceste tarife de referință de două ori pe an (la fiecare 6 luni), servind ca indicator pentru companiile de asigurări, scie jurnalul.ro.

Motivele economice și structurale din spatele scumpirilor constante include actualizarea semestrială a datelor (ASF) o dată la 6 luni. Formulele statistice integrează cele mai recente date privind accidentele rutiere, numărul de daune și inflația. Dacă istoricul recent arată mai multe accidente sau despăgubiri mai mari, tariful de referință crește automat.

Se adaugă și creșterea costurilor cu reparațiile auto, asigurătorii susținând că piesele de schimb s-au scumpit semnificativ, iar tarifele pentru manoperă în service-urile auto sunt în continuă creștere - dar situația acestor costuri este similară cu cea din Bulgaria, unde valoarea poliței de asigurare obligatorie e de trei ori mai mică decât în România.

Asigurătorii mai spun că plătesc facturi mai mari pentru readucerea mașinilor avariate în starea inițială, iar aceste costuri se transferă în prețul polițelor - deși transportatorii au arătat, în ultimii trei ani, că mare parte din câștiguri merg în profitul firmelor de asigurări, nu în acoperirea daunelor. De asemenea, se invocă valoarea despăgubirilor pentru vătămări corporale - sumele acordate ca daune morale și materiale în instanțe sau pe cale amiabilă pentru victimele accidentelor rutiere sunt din ce în ce mai mari, dar o analiză făcută recent de COTAR arată că nici aceste daune nu justifică dublarea costurilor pentru asigurarea obligatorie, în fiecare an.

În legătură cu frecvența mare a daunelor în România, invocată de asigurători, transportatorii au demonstrat, de mai multe ori, că nici numărul de accidente rutiere nu este mai mare decât în alte țări unde polița de asigurare este mult mai mică, iar valoarea plăților pentru despăgubiri se ridica, în anumite perioade, la numai 10% din încasările asigurătorilor. Tot aici s-ar încadra și răspunsul privind presiunea inflaționistă globală, ca justificare a dublării costului de referință de două ori pe an, pentru că nu se mai întâmplă acest lucru nicăieri în lume - spun transportatorii de la COTAR.

De asemenea, nu se mai respectă mecanismul Bonus-Malus pentru stabilirea costurilor asigurării obligatorii, iar șoferii profesioniști fără accidente și firmele au de plătit mult mai mult decât ar fi trebuit, conform acestui principiu, deși nu au greșit.

De ce costă polița RCA în România de trei ori mai mult decât în Bulgaria

Din calculele făcute recent de COTAR reiese că riscul a crescut în mod real doar cu 4,6%, iar prețul asigurării, cu 70%. Asigurătorii nu au răspuns, de aproape patru ani, la întrebarea „cine încasează diferența?". Transportatorii cer ASF să publice prețurile reale ale polițelor și Consiliului Concurenței să deschidă o anchetă, căci toți posesorii de mașini din România și mai ales transportatorii plătesc deja o asigurare obligatorie la un preț pe care nimeni nu îl explică.

„Asigurarea RCA este singurul produs pe care statul ne obligă să îl cumpărăm, dar al cărui preț nu îl controlează nimeni. Cifrele oficiale ale ASF arată că riscul a crescut cu câteva procente, iar facturile primite de șoferi și de firme arată altceva. Prima medie RCA pentru autoturisme a ajuns la 2.093 de lei în trimestrul al doilea din 2026. Este cu 7% mai mult decât în primul trimestru și cu aproximativ 21% mai mult decât acum un an. În același timp, frecvența daunelor la autoturismele persoanelor fizice a crescut, potrivit raportului semestrial al ASF, cu doar 1,9%. La camioane, diferența devine greu de explicat. Pentru vehiculele de marfă ale firmelor, raportul ASF din mai 2026 arată o creștere a daunei medii de 3,5% și a frecvenței daunelor de 1,1%. Riscul real a crescut deci cu aproximativ 4,6%", arată reprezentanții COTAR.

Patronatele din transport au strâns de la membri peste 70 de polițe RCA pe care le-au analizat și demonstrează că cea mai ieftină ofertă pentru un camion nou, în clasa B0, a urcat de la circa 9.700 de lei la peste 16.500 de lei pe an. Este o creștere de 70%, de aproximativ 15 ori mai mare decât creșterea riscului.

De două ori pe an, ASF publică tarifele de referință RCA. Cele din mai 2026 au crescut în medie cu 12,3% la autoturismele persoanelor fizice și cu 10% la vehiculele de marfă ale firmelor. Dar ASF avertizează de fiecare dată că acestea sunt doar un reper statistic, nu prețuri de piață, și că fiecare asigurător își stabilește singur prețul.

„Aici e problema. Șoferul și transportatorul primesc la reînnoire un preț. Autoritatea publică un alt număr. Între cele două nu există nicio punte publică. Nimeni nu publică, pe categorii de vehicule, cât se plătește efectiv pe piață și cât de repede crește. Nu spunem că ASF publică cifre greșite. Spunem că publică cifrele care nu contează. Omul nu plătește tariful de referință. Plătește ce i se cere la ghișeu. Iar ce i se cere la ghișeu nu apare în niciun raport oficial", a explicat, pentru Jurnalul, Vasile Ștefănescu, președinte COTAR.

Anomalii în sistemul Bonus-Malus și lipsa de transparență a asigurătorilor

COTAR cere transparență maximă în privința costurilor RCA, fără a nega o parte din argumentele asigurătorilor. Reprezentanții patronatului spun că asigurătorii invocă scumpirea pieselor și a manoperei și despăgubiri tot mai mari, bet datele ASF le dau parțial dreptate: dauna medie RCA a crescut în primul semestru din 2026 cu aproximativ 18% față de aceeași perioadă a anului trecut. Tocmai de aceea, transparența e necesară, iar dacă scumpirile sunt justificate, cifrele pe categorii o vor arăta. Dacă nu sunt, piața trebuie corectată.

„Un asigurător serios nu are de ce să se teamă de publicarea datelor. Doar cine ascunde ceva are nevoie de întuneric. Principiul Bonus-Malus e acum pe dos. Sunt și situații în care sistemul bonus-malus produce efectul invers. COTAR a criticat deja modul în care se aplică reducerea pentru clasa B8: în practică, la reînnoire, aceasta poate duce la un preț mai mare. În acest fel, un șofer fără daune ajunge să plătească mai mult, iar regula care ar trebui să-l recompenseze nu-l protejează", mai spun reprezentanții COTAR care solicită, în baza acestei analize, o nouă anchetă la asigurători și la ASF.

Nu ar fi prima dată când s-ar descoperi mari nereguli care afectează veniturile și nivelul de trai al românilor, pentru a crește câștigurile firmelor de asigurări. Piața RCA a mai fost anchetată, în anii anteriori.

Soluțiile cerute de transportatori: anchete ample și intervenția statului

În decembrie 2018, Consiliul Concurenței a amendat nouă asigurători și asociația lor profesională, UNSAR, cu 246 de milioane de lei, pentru coordonarea comportamentului pe piață în vederea majorării tarifelor RCA. Mai mulți asigurători au contestat apoi decizia în instanță și au obținut soluții favorabile. Dar problema a rămas și s-a agravat, de la un an la altul, pe o piață cu puțini jucători și cu un produs obligatoriu care ar trebui să fie urmărite permanent, nu doar după ce izbucnește un scandal.

„Cerem ASF să publice trimestrial prețurile efectiv practicate, pe categorii: autoturisme, autobuze și autocare, camioane grele. Pentru fiecare categorie să publice și frecvența daunelor, dauna medie și rata daunei, ca oricine să poată compara prețul cu riscul. Cerem ASF să facă un control tematic la asigurătorii la care majorările de la reînnoire depășesc vizibil evoluția riscului și să verifice fundamentarea actuarială a tarifelor. Solicităm Consiliului Concurenței să deschidă o anchetă sectorială privind majorările de preț de la reînnoire din 2025-2026, iar Parlamentului să modifice Legea 132/2017 pentru un Bonus-Malus care să recompenseze real șoferii și flotele fără daune și pentru obligația asigurătorului de a justifica în scris orice majorare semnificativă la reînnoire", a transmis COTAR, pentru Jurnalul.

Transportatorii mai solicită și informarea publică despre procedura primei de risc ridicat din Legea 132/2017, puțin cunoscută, deși a permis unor transportatori să obțină prețuri mai mici decât ofertele de pe piața liberă.

Reprezentanții asociației patronale mai spun că fiecare șofer poate să ceară oferte de la cât mai mulți asigurători și să le păstreze, cu dată și preț, iar dacă oferta pare disproporționată față de istoricul lui, să depună o petiție la ASF și să ceară verificarea.

Transportatorii pot cere aplicarea procedurii primei de risc ridicat prevăzute de Legea 132/2017. Fiecare transportator poate trimite polițele de anul trecut și de anul acesta, către asociațiile profesionale, pentru a se aduna probe. Fiind o poliță de asigurare obligatorie, prețul trebuie să poată fi explicat public, spun firmele de transport.