Românul implicat în accidentul din Bulgaria e pe moarte: medicii se luptă din răsputeri să-l țină în viață

Cetăţeanul român rănit în accidentul de pe Autostrada Trakia din Bulgaria este în stare critică, iar viaţa sa este în pericol, informează unitatea medicală din Burgas, unde pacientul este internat în secţia de terapie intensivă. Bărbatul prezintă multiple traumatisme grave şi este ventilat mecanic. Membrii familiei sale, precum şi Consulatul României din Burgas, au fost informaţi despre starea sa.

Accidentele rutiere grave s-au produs, marţi, pe Autostrada Trakia din Bulgaria. 11 persoane şi-au pierdut viaţa şi alte 51 au fost rănite, fiind implicate 86 de autovehicule. Un alt şofer român de camion a fost reţinut în legătură cu unul dintre accidentele în lanţ mortale produse pe autostrada Tracia din Bulgaria, în timp ce procurorii au audiat 44 de martori şi continuă să investigheze circumstanţele accidentelor, au anunţat oficialii, conform Novinite. Bărbatul e acuzat că ar fi provocat carambolul pe autostradă.

Şoferul va fi audiat în cadrul anchetei penale, a anunţat comisarul-şef Dobrin Dimitrov, directorul Direcţiei Regionale a Ministerului de Interne din Yambol, în cadrul unei conferinţe de presă, potrivit agenţiei BTA. Cetăţeanul român a fost deja audiat şi se află în continuare în custodia poliţiei. Constatările preliminare indică faptul că vizibilitatea s-a deteriorat brusc atunci când şoferii au întâlnit o zonă cu ceaţă densă, a declarat Dimitrov. Anchetatorii încearcă în continuare să stabilească poziţia şi deplasarea camionului înmatriculat în România imediat înainte de coliziune.

„Cel mai probabil, camionul se deplasa cu viteză foarte redusă sau este posibil să fi intrat pe carosabil de pe o bandă laterală. Deocamdată, nu putem preciza acest lucru. Vor fi dispuse expertize suplimentare prin intermediul Serviciului Naţional de Investigaţii pentru a clarifica aceste detalii", a declarat Dimitrov. Poliţia a primit primul apel în jurul orei 7:10 şi a trimis la faţa locului toate echipajele disponibile. Agenţii şi-au dat seama rapid că accidentele erau de o gravitate excepţională, a adăugat el.

Dimitrov a fost întrebat şi despre informaţiile potrivit cărora în apropierea locului accidentului ar fi fost instalate semafoare temporare, care au fost îndepărtate după sosirea poliţiei. El a explicat că semafoarele se aflau la o intersecţie unde se desfăşurau lucrări de reparaţii, la aproximativ un kilometru distanţă, în direcţia Burgas. El a explicat că, atunci când autorităţile primesc informaţii despre un pericol, cum ar fi ceaţa densă, trimit o maşină de poliţie în trafic, care circulă cu viteză redusă şi cu semnalele luminoase de avertizare pornite, astfel încât şoferii care se apropie să o poată observa de la distanţă.

Primele informaţii arată că un camion înmatriculat în România se afla în fruntea coloanei de vehicule şi şi-a redus viteza. Anchetatorii nu au stabilit încă dacă şoferul a încetinit şi, în caz afirmativ, cu cât, sau dacă vehiculul s-a oprit complet. De asemenea, ei verifică dacă acesta a blocat carosabilul. Şoferul reţinut le-a declarat anchetatorilor că a redus viteza din cauza ceţii. O audiere mai amănunţită, cu ajutorul unui interpret, era programată pentru ziua următoare.

„În spatele camionului românesc circula un autoturism, care a reuşit să evite coliziunea. Un autobuz cu pasageri, care venea în spatele acestuia, nu a reuşit să facă acelaşi lucru. Apoi, un alt camion, care transporta cereale, a fost implicat, declanşând o reacţie în lanţ", a explicat procurorul. Niciun pasager din autobuz nu şi-a pierdut viaţa, a precizat Doicev. Decesele s-au produs în coliziunile ulterioare, când persoanele implicate nu au mai avut timp să reacţioneze.

Martorii au relatat că, la un moment dat, ceaţa a devenit extrem de densă, determinându-i pe şoferi să reducă viteza. Anchetatorii analizează posibilitatea ca şoferii care se apropiau de locul accidentului să nu îşi fi adaptat viteza la deteriorarea condiţiilor de vizibilitate şi să fi continuat să circule prea repede. „Este posibil ca vehiculele care veneau din urmă să nu fi ţinut cont de această schimbare a condiţiilor şi, din cauza vitezei cu care circulau, să se fi produs această reacţie în lanţ", a declarat Doicevv. El a adăugat că unele declaraţii ale martorilor indică faptul că vehiculele circulau cu o viteză prea mare pentru condiţiile existente.