GRUPUL VOUĂ SE PREGĂTEȘTE SĂ SĂRBĂTOREASCĂ 44 DE ANI CU O PLECARE ÎN CANADA ȘI O NOUĂ PREMIERĂ

Pe 8 Martie 1982, câțiva studenți la Politehnica bucureșteană susțineau în sala de lectură a Căminului de fete de la Drept un spectacol sub titulatura de Cenaclul (mai târziu grupul...) VOUĂ.

A fost prima manifestare artistică a unei trupe care a scris istorie în umorul românesc și care, iată, se încăpățânează să arate că nu și-a spus ultimul cuvânt, surprinzându-ne, în ultima perioadă, cu mai multe premiere teatrale. Două dintre ele, " Școala de Agenți " și " Ce cauți tu în viața mea?" se joacă de două stagiuni la Teatrul de Revistă " Constantin Tănase ".

Aflată într-o componență mult întinerită, cu actrițe și actori profesioniști talentați, Grupul VOUĂ pregătește pentru 8 Martie prima reprezentație a unui spectacol dramatic muzical, cu parfum fin de București interbelic, scris și regizat de Adrian Fetecău, mentorul dintotdeauna al trupei. Spectacolul are un nume incitant, " La trei ochi sub plapumă ", o vestită cârciumă din epocă, și înglobează momente teatrale, muzicale și coregrafice, în ultimele dansând cei 12 actori angrenați în proiect. Alte detalii, la momentul oportun...

Până la premiera din 8 Martie, când VOUĂ împlinește exact 44 de ani de la primul spectacol, grupul va fi prezent pe 27 februarie și 1 martie, cu două spectacole în Canada, pentru a oferi un mărțișor " mai altfel " compatrioților noștri stabiliți peste ocean.