Guess Who's Back! Dragnea contesta condamnarea la inchisoare primita in dosarul Angajarilor fictive

Liviu Dragnea a depus o contestatie in anulare la sentinta de 3 ani si jumatate de inchisoare primita in dosarul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman. Contestatia in anulare apare inregistrata pe portalul Inaltei Curti de Casatie si Justitie astazi, 18.10.2019.

Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv la 3 ani si 6 luni de inchisoare pe 27 mai, in aceeasi zi fiind incarcerat la Penitenciarul Rahova. Hotararea a fost luata de un complet format din 5 judecatori. Patru au fost pentru condamnare - Rodica Aida Popa, fost vicepresedinte al Inaltei Curti, Lucia Tatiana Rog, Luciana Mera si Simona Encean, iar cel de-al cincilea judecator - Alexandra Iuliana Rus, si-ar fi dorit rejudecarea intregului dosar.

Pe 9 octombrie, completul a publicat motivarea deciziei, in care se arata ca infractiunea pentru care a fost gasit vinovat Dragnea, instigare la abuz in serviciu, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 15 ani, iar fostul sef al PSD a afectat increderea functionarilor publici in raporturile de serviciu.

La doua zile de la publicarea motivarii, avocatul Adrian Toni Neacsu, care este aparatorul Olgutei Sefu in dosar, a anuntat ca urmeaza sa depuna o contestatie in anulare in acest caz. Olguta Sefu a fost condamnata la o pedeapsa de 1 an de inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei pe durata unui termen de incercare de 3 ani, pentru fals intelectual.

Contestatia in anulare este o cale extraordinara de atac, iar unul dintre motivele pentru care poate fi depusa este cel potrivit caruia "instanta nu a fost compusa potrivit legii".

Motivele contestatiei in anulare sunt legate de modul in care au fost trase la sorti completurile de 5 judecatori.

"Deciziile Colegiului de Conducere a Inaltei Curti trebuiau publicate in Monitorul Oficial, deoarece sunt acte normative, ele au fost doar postate pe pagina de Internet a instantei", explica Toni Neacsu.

El face trimitere la motivarea data publicitatii de Curtea de Apel Bucuresti, care a anulat din acest motiv, pe 2 octombrie, o hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii si doua hotarari ale Colegiului de Conducere a Inaltei Curti, care vizau organizarea tragerilor la sorti ale completurilor de 5 judecatori.

In ce-l priveste pe Liviu Dragnea, Flavia Teodosiu, unul dintre avocatii care l-a reprezentat pe seful PSD in acest dosar, a declarat, pentru G4Media, ca el personal a depus prin posta contestatia in anulare si urmeaza de acum sa-si angajeze un alt avocat, pentru ca nu ea il va reprezenta.