Guvernatorul Mugur Isărescu este în stare de alertă: BNR încearcă să oprească deteriorarea macro, dar nu toate evoluţiile depind de noi. Cifrele nu arată o recesiune, dar în politică percepţia este mai tare ca realitatea. Ajustarea trebuie să vină mai mult pe partea fiscală.

La un mix echilibrat de politici mo­ne­tare şi fiscale nu există alter­na­tive viabile şi chiar dacă BNR încearcă să compenseze prin anumite măsuri derapajele fiscale şi lipsa reformelor structurale, de la un punct poate să facă mai mult rău decât bine, având în ve­dere şi turbulenţele externe, reiese din de­clara­ţiile guvernatorului BNR, Mugur Isărescu.

„Turbulenţele internaţionale de regulă lovesc mai puternic economiile marginale, periferice, cum este şi economia românească. Noi, cei de la BNR, suntem cu arma la picior, în an electoral. Este un mesaj pe care l-am transmis şi investitorilor străini. Încercăm să ţinem lucrurile sub control, dar nu toate evo­lu­ţiile depind de noi. Avem un instru­mentar, nu am folosit toate armele din dotare, dar instru­mentarul este limitat. Nu orice relaxare sau derapaj fiscal poate să fie combătut de o politică monetară întărită, iar de la un punct încolo poţi să faci mai mult rău decât bine. Ajustările, în măsura în care este posibil să facem acest lucru, trebuie să vină mai mult pe partea fiscală. Nici eu, nici CA-ul BNR nu suntem visători - să se facă ajustarea în an electoral."

La penultima şedinţă de politică monetară a boardului BNR din acest an a fost menţinută dobânda-cheie la 2,5%, banca centrală urmând să mizeze tot pe controlul strict al lichidităţii pe piaţa monetară.

Întrebat despre perspectivele economiei româneşti şi despre informaţiile vehiculate în ultima perioadă privind intrarea industriei în recesiune, guvernatorul BNR a arătat că cifrele economice nu indică deocamdată o recesiune, însă a avertizat că există semnale de alarmă, în special pe filiera schimburilor comerciale cu Germania. „Până acum nu avem date care să ne arate că vorbim de recesiune. Dar în politică, percepţia este mai tare ca realitatea. Economia României este închegată. Partea care a suferit un declin este partea dependentă de alte economii europene, în special de economia Germaniei".

Pe plan extern, se manifestă o slăbire a economiei zonei euro şi a celei globale, într-un context în care se intensifică riscurile din cauza războiului comercial şi a Brexit.