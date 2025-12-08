Ciprian Ciucu câștigă cu un scor categoric alegerile pentru Primăria Capitalei

Mai multe sondaje din ziua votului arată faptul că Ciprian Ciucu, candidatul PNL, a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei. Pe locul secund se află candidatul PSD, Daniel Băluță, iar pe locul trei se află independenta Anca Alexandrescu.

Rezultatele sondajului SOCIOPOL:

Ciprian Ciucu - 32%

Daniel Băluță - 27%

Anca ⁠Alexandrescu - 19%

Cătălin ⁠Drulă - 12%

Ana ⁠Ciceală - 8%

Rezultatele Exit Poll CURS Avangarde:

Ciprian Ciucu - 32,7%

Daniel Băluță - 26,3%

Anca Alexandrescu - 20,2%

Cătălin Drula - 12,8%

Ana Ciceală - 6%

Rezultatele sondajului realizat de INSCOP Research:

Ciprian Ciucu - 31,7% din voturi.

Daniel Băluță - 26,1%

Anca Alexandrescu - 21,1%

Cătălin Drulă - cu 12,8%

Ana Ciceală - 7%