Horoscop 3 octombrie 2019. O zi îmbucurătoare pentru nativii care îşi caută iubirea. Astăzi aveţi ocazia de a întâlni acea persoană specială

Berbec

Berbeci, ţineţi-vă părerile pentru voi astăzi. Dacă aţi rănit anumite persoane, asumaţi-vă şi cereţi-vă iertare. Este mai uşor să încheiaţi astfel conflictul, decât să continuaţi să judecaţi, pentru că nu veţi îmbunătăţi situaţia. Priviţi lucrurile cu maturitate şi luaţi od ecizie. Cei dragi se vor îndepărta de voi dacă nu vă veţi schimba comportamentul.

Taur

Taur, ziua va începe frumos, cu o mulțime de conversații prietenoase la locul de muncă și fără proiecte solicitante. Rămâneţi totuşi în alertă, în cazul în care un coleg are nevoie de ajutorul vostru. Spre seară aţi putea să participaţi la un spectacol, la o petrecere sau un eveniment formal.

Gemeni

Gemeni, calmaţi-vă şi priviţi lucrurile cu detaşare. Ţineţi minte, cei care vă iubesc vor fi întotdeauna aproape de sufletul vostru, chiar dacă sunt la zeci de kilometri distanţă, iar cei care nu ţin la voi, îşi vor demonstra nepăsarea într-un fel sau altul. Învăţaţi să îi diferenţiaţi şi să vă îndepărtaţi de energiile negative din viaţa voastră.

Rac

Racul, ca semn sensibil și empatic, are parte astăzi de o situaţie care îi pune la încercare sentimentele. S-ar putea să fii implicat într-o discuţie delicată, care te macină de ceva vreme, fără încetare. Bineînţeles, lucrurile pot degenera dacă-ţi laşi sentimentele să-ţi influenţeze judecata, aşa că mare atenţie la ce spui şi cel mai important, la ce faci.

Leu

Leul va simţi azi o frustrare provocată de cineva foarte apropiat, o persoană care vă spune clar ceea ce are nevoie sau ce dorește și totuși se așteaptă să răspundeți nevoilor și dorește acest lucru fără comentarii. Este important să respirați adânc şi să nu luați nimic prea personal. Faceți tot ce puteți, trageţi concluzii și, dacă este posibil, clarificați aceste aspecte, dar încercaţi să nu vă enervaţi peste măsură.

Fecioară

Fecioara are parte de o atmosferă agitată la locul de muncă, care îngreunează derularea proiectelor. Un coleg se pare că nu are chef de muncă, iar acest lucru vă afectează direct, pentru că echipa are de suferit când acest lucru se întâmplă. Nu e cazul să luaţi măsuri în acest sens, pentru că aceste aspecte nu depind de tine. Cel mai bine este să raportezi acest aspect superiorilor, care vor şti cel mai bine cum să reacţioneze.

Balanţă

La muncă atmosfera pare artificială, plină de bârfe şi discuţii inutile. Te vei retrage în sarcinile de serviciu şi nu te vei implica în niciun fel de dialoguri în afara acestora. Asta va face sp fii productiv, chiar dacă e posibil să descoperi că unele lucruri despre care credeai că sunt foarte clare, sunt mult mai complicate. Ai însă energia să rezolvi orice problemă astăzi, ceea ce îţi va da o stare de bine.

Scorpion

În prima încăpere în care vei întâlni oameni astăzi vei avea certitudinea că lucrurile se schimbă şi discuţia nu e ceea ce credeai. E posibil să devi şi tu mai vorbăreţ, înţelegi exact ce spun ceilalţi şi mai ales prin ce perioadă complicată ai trecut de curând. Relaţiile cu cei apropiaţi vor fi mult mai liniştite şi te vei bucura de schimbarea pe care ai simţit-o încă de la începutul zilei.

Săgetător

E osibil ca astăzi să apară oportunitatea pe care o aştepţi de mult timp, vei fi implicat şi vei şti exact ce măsuri să iei pentru a nu rata şansa. Seara e numai bună pentru a petrece timp cu prietenii apropiaţi, fără excese, însă. Dacă nimeni nu vrea să îţi ţină companie, atunci simte-te liber să dansezi singur şi să te bucuri de timpul cu tine însuţi.

Capricorn

Capricornilor li se vor părea ciudate conversaţiile pe care le vor avea astăzi. Astrele vă recomandă să vă concentraţi mai mult pe ce probleme aveţi de rezolvat şi să evitaţi discuţiile inutile. Mai bine mergeţi acasă, în micul vostru univers, unde găsiţi tot ce vă trebuie şi vă face fericiţi. Vă puteţi gândi, de asemenea, la o schimbare de look. Asta vă va aduce multe complimente din partea prietenilor, colegilor şi va atrage atenţia admiratorilor voştri secreţi.

Vărsător

Vărsătorii au mult de muncă la serviciu. Este foarte posibil să vă întoarceţi acasă epuizaţi fizic ori psihic, însă odată ajunşi în culcuşul vostru vă veţi relaxa rapid. Un film interesant sau o cină romantică alături de persoana iubită sună sună bine şi pot fi variantele perfecte pentru a uita de tot stresul acumulat la locul de muncă.

Peşti

Astăzi, Peştii vor fi extrem de inventivi. Imaginaţia voastră zburdă şi veţi avea o groază de idei interesante. Puneţi-le pe hârtie şi încercaţi să profitaţi la maxim de acest dar oferit de Univers. Sfatul astrelor este să nu le împărtăşiţi cu toată lumea. Unii sunt invidioşi şi vă pot fura aceste idei pentru propriul lor interes. Trebuie să vă detaşaţi complet de energiile negative. Spre seară, veţi primi un cadou surpriză de la partenerul de viaţă.