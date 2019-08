Horoscop 7 august 2019. O zodie da lovitura miercuri: Prilejuri sa-ti rotunjesti veniturile

Horoscopul zilei de 7 august 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanta, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pesti. Horoscopul zilnic pentru 7 august 2019 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 7 august 2019 spune ca astazi nativii din zodia Rac pot fi exagerat de visatori si se pot iluziona usor.

Horoscop zilnic Berbec - Horoscopul zilei de 7 august 2019

Din ce in ce mai mult incepe sa creasca neincrederea in propriile lor puteri, si asta pentru ca nativii din zodia Berbec se simt deziluzionati si dezamagiti de un context financiar. Fie au facut o investitie proasta, fie remuneratia primita pentru o munca depusa nu ii satisface si nu le reflecta meritele. Horoscopul de azi pentru zodia Berbec ii sfatuieste sa fie rabdatori deoarece, pentru moment, contextul astrologic nu-i sustine financiar.

Horoscop zilnic Taur - Horoscopul zilei de 7 august 2019

Conflictele in cuplu, in familie, dar si cu partenerii de afaceri tind sa prinda tot mai mult contur si sa se aprinda pana la explozie. Nativilor Taur le va fi absolut imposibil sa ajunga la un compromis si vor fi excesiv de transanti. Horoscopul de azi pentru zodia Taur le cere sa cantareasca cu atentie situatia si sa nu actioneze din impulsivitate.

Horoscop zilnic Gemeni - Horoscopul zilei de 7 august 2019

Cei nascuti in zodia Gemeni trebuie sa dea dovada de diplomatie la locul de munca, deoarece nu este exclus ca cineva sa incerce sa le puna bete in roate, sa-i barfeasca pe la spate, sa le strice un proiect, plan avut. Se intrevad tensiuni, incordare in relatiile colegiale si stres. Horoscopul de azi pentru zodia Gemeni ii sfatuieste sa iasa cu prietenii, sa stea de vorba cu persoana iubita si sa caute sa se detaseze si sa se relaxeze.

Horoscop zilnic Rac - Horoscopul zilei de 7 august 2019

Nativii din zodia Rac au tendinta de a visa, de a exagera cu iluziile si sperantele si nu este exclus ca ulterior, cand acest context astrologic va trece, sa se simta debusolati si deziluzionati. Se contureaza stari emotionale puternice si intense. Din acest motiv, horoscopul de azi pentru zodia Rac ii sfatuieste sa nu faca declaratii si promisiuni marete, dar nici sa nu ia decizii majore.

Horoscop zilnic Leu - Horoscopul zilei de 7 august 2019

Se intrevad griji si probleme legate de locuinta, de o casa sau de un bun de patrimoniu, poate o mostenire de care nu se pot ocupa. Nu este exclus sa fie vorba de casa parinteasca. Cei nascuti in zodia Leu trebuie sa se astepte la vesti mai putin placute din aceasta zona. Horoscopul de azi pentru zodia Leu ii atentioneaza ca pot avea parte de tensiuni cu rudele sau pot afla informatii despre starea de sanatate a unui membru al familiei care sa nu le fie pe plac.

Horoscop zilnic Fecioara - Horoscopul zilei de 7 august 2019

Cei nascuti in zodia Fecioara nu se simt prea bine astazi, nu au entuziasm sa se ocupe de chestiunile uzuale si nici rabdarea nu este de partea lor. Nativii pot fi irascibili si deloc comunicativi si empatici. Horoscopul de azi pentru zodia Fecioara ii sfatuieste sa nu se contrazica cu cei din jur si sa nu fie acizi in dialog doar pentru ca starea lor de spirit este una proasta.

Horoscop zilnic Balanta - Horoscopul zilei de 7 august 2019

Se intrevad nemultumiri financiare pentru nativii din zodia Balanta, mai ales daca asteapta ca o suma de bani sa le intre in cont, sa li se returneze o datorie sau daca asteapta raspuns in urma unei negocieri privind o marire de salariu. Contextul astrologic nu este favorabil investitiilor, iar horoscopul de azi pentru zodia Balanta ii sfatuieste sa evite inclusiv cheltuielile majore pentru ca isi pot destabiliza veniturile.

Horoscop zilnic Scorpion - Horoscopul zilei de 7 august 2019

Cei nascuti in zodia Scorpion vor fi mai sensibili si mai emotivi decat de obicei si nu este exclus sa rememoreze situatii din trecut, sa se confrunte cu amintiri si doruri. Important de punctat este ca nativii isi vor mentine calmul si vor da dovada de multa rabdare cu ei insisi. Horoscopul de azi pentru zodia Scorpion ii sfatuieste sa-si foloseasca intuitia si sa-si asculte instinctele in abordarea evenimentelor cu care se vor confrunta.

Horoscop zilnic Sagetator - Horoscopul zilei de 7 august 2019

Sagetatorii se simt epuizati de un context profesional, de cerintele de la locul de munca si de imposibilitatea indeplinirii acestora. Se intrevad relatii dificile cu colegii si nu este exclus ca unele nereguli sa iasa la suprafata. Horoscopul de azi pentru zodia Sagetator ii sfatuieste sa incerce pe cat posibil sa-si duca la bun sfarsit atributiile si sa ceara ajutorul superiorilor in cazuri extreme.

Horoscop zilnic Capricorn - Horoscopul zilei de 7 august 2019

Cei nascuti zodia Capricorn pot avea parte de discutii in contradictoriu cu prietenii si totul poate porni de la bani. Nativii se pot afla in ipostaza de a imparti un beneficiu care, de fapt si de drept, le revine sau poate fi vorba de un conflict de interese in anturaj. Horoscopul de azi pentru zodia Capricorn ii sfatuieste sa fie foarte atenti la socoteli, dar si la comportamentul celor care sunt (se cred) prieteni.

Horoscop zilnic Varsator - Horoscopul zilei de 7 august 2019

Se recomanda foarte multa prudenta pentru nativii din zodia Varsator deoarece acestia s-ar putea sa fie luati in vizor la locul de munca sau cineva sa incerce sa le strice imaginea. Nu sunt excluse barfele si atacurile din partea colegilor care, fie o fac din invidie, fie ravnesc la pozitia lor sau la statutul la care si nativii aspira. Horoscopul de azi pentru zodia Varsator le cere sa aiba grija la ipostazele profesionale in care vor fi pusi si sa-si apere cu curaj si indrazneala pozitia.

Horoscop zilnic Pesti - Horoscopul zilei de 7 august 2019

Cei nascuti in zodia Pesti au parte de mult entuziasm, energie si pofta de viata. Nativii isi vor manifesta starea nu in directia persoanei iubite sau a familiei, ci si in directia unui hobby. Nu este exclus sa duca la un rang mai inalt o pasiune mai veche sau un proiect pe care-l abandonasera. Horoscopul de azi pentru zodia Pesti le favorizeaza idei ingenioase, creative si revolutionare.