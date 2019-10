Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 1 octombrie 2019! Varsatorii pot pierde o functie

Horoscopul zilei de 1 octombrie 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanta, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pesti. Horoscopul zilnic pentru 1 octombrie 2019 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 1 octombrie 2019 spune ca astazi nativii din zodia Varsator pot pierde o functie sau trebuie sa lupte cu mai multa indarjire pentru un statut.

Horoscop zilnic Berbec - Horoscopul zilei de 1 octombrie 2019

Cei nascuti in zodia Berbec sunt extrem de preocupati de imbunatatirea situatiei financiare, iar nativii sunt dispusi sa apeleze la orice mijloace, inclusiv la tertipluri, care, insa (atentie!), vor fi taxate ulterior. Horoscopul de azi pentru zodia Berbec le cere sa dea dovada de mai mult rationament si mai putina impulsivitate in actiuni. Nu sunt recomandate schemele piramidale, investitiile riscante si speculatiile financiare.

Horoscop zilnic Taur - Horoscopul zilei de 1 octombrie 2019

Nu este o zi favorabila intalnirilor, indiferent ca este vorba de intalniri amoroase sau de afaceri, pentru ca cei nascuti in zodia Taur au tendinta de a fi peste masura de irascibili. Nativii sunt parteneri de dialog inconfortabili, insa mai grav este ca pot strica relatii daca nu sunt prudenti. Horoscopul de azi pentru zodia Taur ii sfatuieste sa evite pe cat posibil negocierile, sedintele, discursurile in public.

Horoscop zilnic Gemeni - Horoscopul zilei de 1 octombrie 2019

Cei nascuti in zodia Gemeni trec printr-o etapa in care se vor confrunta direct si dur cu propriile lor temeri, frici, chiar decizii, alegeri proaste din trecut care acum le afecteaza viata. Aceasta stare le va creea disconfort psihic, irascibilitate si nervi si nu vor fi o companie foarte placuta. Horoscopul de azi pentru zodia Gemeni ii sfatuieste sa-si asume trecutul si sa incerce sa-si imbunatateasca viitorul printr-o atitudine mai optimista si mai constructiva.

Horoscop zilnic Rac - Horoscopul zilei de 1 octombrie 2019

Este posibil ca astazi, cei nascuti in zodia Rac sa aiba parte de o stare generala mai fragila, disconfortanta. Nativii nu neaparat ca vor avea probleme de sanatate, insa se pot simti rau din cauza starii psihice, afective, emotionale. Horoscopul de azi pentru zodia Rac le cere sa se eddice mai mult activitatilor relaxante si distractive pentru a iesi din aceasta stare.

Horoscop zilnic Leu - Horoscopul zilei de 1 octombrie 2019

Cei nascuti in zodia Leu pot avea parte de o serie de neplaceri provocate de cineva din familie. Posibil ca parintii sa-i critice, sa le ceara ceva ce nativii nu pot sau nu vor sa ofere. Obligativitatea de a face ceva contra vointei lor ii va enerva la culme. Horoscopul de azi pentru zodia Leu le cere sa fie mai intelegatori, mai maleabili si diplomati in dialog.

Horoscop zilnic Fecioara - Horoscopul zilei de 1 octombrie 2019

Asemenea Taurilor, nici pentru Fecioare nu este o zi buna pentru clarificari, lamuriri si dialog. Cei nascuti in zodia Fecioara au tendinta de a fi dificili, irascibili si greu de convins de o anume directie, situatie. Starea psihica si emotionala nu este deloc una buna si favorabila lor. Horoscopul de azi pentru zodia Fecioara ii sfatuieste sa evite negocierile, sedintele, interviurile.

Horoscop zilnic Balanta - Horoscopul zilei de 1 octombrie 2019

Cei nascuti in zodia Balanta sunt nemultumiti si dezamagiti de locul de munca, in special de modul in care sunt remunerati, dar si de munca depusa, de sarcinile in sine care nu le mai satisfac idealurile si aspiratiile. Horoscopul de azi pentru zodia Balanta le cere sa caute un venit suplimentar. Au sanse mai mari daca apeleaza la cunostinte, prieteni si rude.

Horoscop zilnic Scorpion - Horoscopul zilei de 1 octombrie 2019

Cu Luna in tranzit prin semnul lor, cei nascuti in zodia Scorpion pot deveni mai sensibili, mai emotivi si mai sentimentali, iar daca sunt intr-o relatie de cuplu, mai romantici. Totodata, nativii vor fi manati de instinct sa caute adevarul si vor da dovada de o intuitie remarcabila. Horoscopul de azi pentru zodia Scorpion le cere sa evite suspiciunile si sa evite sa-si manifeste neincerderea fata de cei apropiati.

Horoscop zilnic Sagetator - Horoscopul zilei de 1 octombrie 2019

Starea de spirit nu va fi una prea entuziasta si le va da batai de cap celor nascuti in zodia Sagetator. Nu este exclus ca o amintire din trecut sau un fost partener, o persoana pe care nu au mai vazut-o de foarte mult timp, sa revina in viata lor si sa le tulbure gandurile. Horoscopul de azi pentru zodia Sagetator le cere sa dea dovada de mai multa stapanire de sine si sa se concentreze pe viitor.

Horoscop zilnic Capricorn - Horoscopul zilei de 1 octombrie 2019

Cei nascuti in zodia Capricorn s-ar putea sa aiba parte de edzamagiri, nemultumiri, neplaceri din partea unor prieteni. Posibil ca nativii sa fie chiar ignorati, iar parerea lor, vointa lor sa nu fie luata in calcul de cei din anturaj. Horoscopul de azi pentru zodia Capricorn ii sfatuieste sa se concentreze mai mult pe planurile de viitor, poate chiar pe niste proiecte amanate.

Horoscop zilnic Varsator - Horoscopul zilei de 1 octombrie 2019

Cei nascuti in zodia Varsator sunt sfatuiti sa aiba mare grija la imaginea lor, la statutul profesional. Nu este exclus ca functia sa le fie pusa in pericol. Posibil ca cineva sa doreasca sa le ia locul. Horoscopul de azi pentru zodia Varsator le cere sa fie foarte diplomati, dar mai ales vigilenti. Este de preferat sa se impuna in fata, sa dea dovada de curaj si nu sa actioneze din umbra.

Horoscop zilnic Pesti - Horoscopul zilei de 1 octombrie 2019

Vestile care sosesc astazi nu vor fi dintre cele mai bune, iar cei nascuti in zodia Pesti ar putea afla ca un proiect nu functioneaza, nu este aprobat, ca o calatorie s-a amanat, ca niste fonduri alocate pentru o cauza umanitara s-au taiat. Horoscopul de azi pentru zodia Pesti le cere sa nu se impacienteze, ci sa incerce sa gaseasca solutii sau sa astepte un nou termen de actiune.