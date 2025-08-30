Și telescopul James Webb confirmă că există ceva ciudat în legătură cu cometa interstelară 3I/ATLAS
Postat la: 30.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Telescopul spațial James Webb al NASA a efectuat primele observații ale cometei interstelare 3I/ATLAS, revelând că aceasta pare să fie neobișnuit de bogată în dioxid de carbon, informează livescience.com.
Astronomii au descoperit ceva ciudat în primele imagini ale telescopului spațial James Webb ale cometei interstelare 3I/ATLAS, pe măsură ce aceasta se îndreaptă cu viteză spre Soarele nostru, potrivit unui nou studiu.
Observațiile inițiale ale telescopului au sugerat că 3I/ATLAS are unul dintre cele mai ridicate raporturi dintre dioxid de carbon (CO2) și apă (H2O) înregistrate vreodată la o cometă. Această compoziție chimică neobișnuită, dacă se confirmă, ar putea arunca lumină asupra originilor misterioase ale 3I/ATLAS dincolo de sistemul nostru solar.
Oamenii de știință au folosit diverse telescoape pentru a afla tot ce se poate despre 3I/ATLAS de la descoperirea sa în iulie. Cometa extrem de rară este doar al treilea obiect interstelar confirmat înregistrat vreodată, iar cercetătorii sunt dornici să studieze compoziția sa înainte ca intrusul să treacă pe lângă Soarele nostru în octombrie și să părăsească definitiv sistemul solar.
Primele observații ale Telescopului Spațial James Webb (JWST) au avut loc pe 6 august, cercetătorii folosind spectrograful în infraroșu apropiat al JWST pentru a descifra proprietățile fizice ale cometei pe baza luminii pe care o emite. Ei și-au prezentat concluziile luni (25 august) într-un articol preprint publicat în arhiva europeană de cercetare Zenodo, astfel încât acestea nu au fost încă evaluate de colegi.
Cometele dezvoltă o atmosferă, sau coma, pe măsură ce zboară pe lângă stele. Acest nor de gaz și praf devine mai mare și mai luminos pe măsură ce cometa se apropie de o stea, gheața și alte materiale de pe cometă încălzindu-se și eliberând gaz într-un proces numit degazare. Imaginile JWST au revelat că coma 3I/ATLAS era dominată de dioxid de carbon, potrivit studiului.
Cercetătorii au observat că conținutul ridicat de dioxid de carbon ar putea fi legat de expunerea la radiații sau de locul în care s-a format cometa în raport cu distanța la care CO2 a înghețat (linia de gheață CO2) în jurul discului protoplanetar părinte protoplanetary disk - gazul și praful care învârte în jurul stelelor tinere și din care se nasc planetele, cometele și asteroizii.
„Observațiile noastre sunt compatibile cu un nucleu intrinsec bogat în CO2, ceea ce poate indica faptul că 3I/ATLAS conține gheață expusă la niveluri mai ridicate de radiații decât cometele din Sistemul Solar sau că s-a format aproape de linia de gheață CO2 din discul protoplanetar părinte", au scris cercetătorii în studiu.
