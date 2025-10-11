De acum incolo nimeni nu va mai sti ce e real si ce nu: Aplicația de la OpenAI care transforma textul in Video cu AI are un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile

Postat la: 11.10.2025

De acum incolo nimeni nu va mai sti ce e real si ce nu: Aplicația de la OpenAI care transforma textul in Video cu AI are un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile

Sora, aplicația OpenAI care transformă textul în videoclipuri generate complet de inteligență artificială. Lansată recent, Sora a reușit să atingă un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile, un ritm chiar mai rapid decât celebrul chatbot al companiei.

Aplicația folosește modelul Sora 2, capabil să genereze clipuri video realiste de câteva secunde, complete cu mișcare, sunet și scenarii animate. Utilizatorii pot încărca propriul „cameo", un clip scurt al lor sau al altor persoane, pe care AI-ul îl integrează în scenele video create automat.

Există un feed cu videoclipuri generate de comunitate, unde poți comenta, da like sau chiar „remixa" conținutul altora. Totul este guvernat de un algoritm care prioritizează creațiile considerate cele mai originale sau expresive.

Surprinzător, succesul a venit în ciuda limitărilor: Sora este disponibilă momentan doar pe bază de invitație și exclusiv în SUA și Canada. „Am depășit pragul de un milion de descărcări mai repede decât ne-am așteptat", a confirmat Bill Peebles, liderul proiectului.

