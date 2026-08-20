Imaginea de pe Giulgiul din Torino nu a existat de la început? Descoperirea neașteptată făcută de un imunolog

O nouă ipoteză aduce în prim-plan enigma care înconjoară Giulgiul din Torino și chipul bărbatului despre care mulți cred că este Iisus. Această descoperire ar putea oferi o explicație surprinzătoare pentru unul dintre cele mai controversate artefacte din istorie.

Cercetătorii analizează din nou misterul pânzei ce poartă amprenta unui bărbat răstignit. O teorie recentă susține că figura nu a fost vizibilă de la început, ci a apărut treptat, pe măsură ce pânza s-a învechit sau a fost expusă la căldură.

Giulgiul din Torino rămâne un subiect intens dezbătut. Credincioșii consideră că este pânza în care a fost învelit Iisus după răstignire, în timp ce scepticii îl văd ca pe un obiect realizat în Evul Mediu. Acum, un studiu nou încearcă să răspundă la o întrebare esențială: cum s-a imprimat imaginea pe material?

Imunologul Kelly Kearse propune un scenariu fascinant într-un articol recent: imaginea ar fi fost inițial invizibilă. Aceasta ar fi devenit vizibilă abia mai târziu, prin degradarea naturală a fibrelor sau în urma expunerii la o sursă de căldură, explicând un detaliu ce i-a nedumerit mult timp pe savanți.

Biblia vorbește despre pânzele găsite în mormântul gol, dar nu menționează existența unei imagini vizibile a trupului lui Iisus. Dacă imaginea ar fi fost prezentă din primul moment, susținătorii noii teorii se întreabă de ce nu apare nicio referire la ea în relatările biblice.

Aici intervine teoria lui Kearse. Cercetătorul a analizat rezultatele unor experimente în care pânza de in a fost expusă la impulsuri laser de diferite intensități. Experimentele nu au fost făcute pe Giulgiul din Torino, ci pe mostre moderne de in, iar rezultatele nu demonstrează că aceeași reacție a produs imaginea misterioasei relicve.

Totuși, rezultatele sunt interesante. Atunci când au fost folosite impulsuri puternice, pânza s-a colorat imediat. Problema? Energia a deteriorat sau chiar a vaporizat petele de sânge aflate pe material.

Pe Giulgiul din Torino, însă, petele de sânge par să fi rămas în mare parte intacte. Cercetătorii au redus apoi intensitatea impulsurilor. La niveluri mai scăzute, sângele a fost mult mai puțin afectat, însă imaginea nu a apărut imediat. În schimb, modificările din fibre au devenit vizibile ulterior, după încălzirea materialului sau după o perioadă de îmbătrânire naturală.

Exact acest detaliu stă la baza noii ipoteze. Potrivit scenariului propus, sângele ar fi ajuns mai întâi pe pânză. Apoi, un fenomen energetic slab ar fi modificat fibrele expuse. Imaginea propriu-zisă nu ar fi fost vizibilă imediat, ci s-ar fi „dezvăluit" ulterior.

Acest mecanism ar putea explica, cel puțin teoretic, de ce imaginea și petele de sânge par să coexiste fără ca acestea din urmă să fi fost distruse de procesul care a modificat fibrele.

Un alt aspect extrem de neobișnuit al Giulgiului este superficialitatea imaginii. Aceasta afectează doar primele două-trei fibre de la suprafața firelor de in, fiecare fibră fiind de aproximativ zece ori mai subțire decât un fir de păr uman. De-a lungul timpului, oamenii de știință au venit cu numeroase explicații pentru această imagine: de la reacții chimice naturale până la intervenția unui artist sau diferite forme de energie.

În 1988, însă, trei laboratoare au datat mostre din Giulgiu în perioada 1260-1390, ceea ce a susținut teoria că pânza ar fi de origine medievală. Rezultatul continuă să fie contestat de unii cercetători, care susțin că mostrele analizate proveneau dintr-o zonă prea restrânsă pentru a reprezenta întregul material.

Nici noua teorie nu rezolvă însă misterul. Kearse subliniază că rezultatele sunt indirecte și că experimentele nu demonstrează că radiațiile au creat imaginea de pe Giulgiu. Nu există, de asemenea, o dovadă că pânza a învelit trupul lui Iisus sau că imaginea s-a format în momentul învierii.

Cu toate acestea, ipoteza redeschide o întrebare fascinantă: dacă imaginea nu era vizibilă în momentul în care pânza se afla în mormânt, ar putea explica acest lucru de ce relatările despre mormântul gol nu vorbesc despre chipul sau trupul imprimat pe material?

Deocamdată, răspunsul rămâne un mister, dar Giulgiul din Torino continuă să provoace cercetătorii, iar noua ipoteză adaugă încă un capitol spectaculos uneia dintre cele mai controversate povești din istorie.