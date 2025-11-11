Imagini impresionante cu prăbușirea celui mai inalt pod din lume recent inaugurat în China dupa numai 3 ani de lucrari

Postat la: 11.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

Imagini impresionante cu prăbușirea celui mai inalt pod din lume recent inaugurat în China dupa numai 3 ani de lucrari

Podul Hongqi s-a prăbușit parțial în provincia turistică Sichuan, situată în sud-vestul Chinei, marți, 11 noiembrie, după ce fusese inaugurat cu câteva luni înainte. Acest pod leagă centrul țării de Tibet printr-o autostradă. Până în prezent, autoritățile locale nu au raportat victime.

În imaginile care au devenit virale pe rețelele de socializare, se vede cum carosabilul și podul de acces se prăbușesc, urmate de pilonii și tablierul podului. Această prăbușire a produs un nor de praf și alunecări de teren impresionante. Primele semne de pericol au apărut luni, când a fost detectată o deformare a taluzului pe malul drept al podului Hongqi, care este declarat ca fiind cel mai inalt din lume si care a fost construit in numai trei ani. O inspecție a relevat riscul de prăbușire. Imediat după descoperirea acestora, autoritățile locale au declanșat o intervenție de urgență și au închis accesul la autostradă și pod.

loading...
DIN ACEEASI CATEGORIE...
PUTETI CITI SI...

Imagini impresionante cu prăbușirea celui mai inalt pod din lume recent inaugurat în China dupa numai 3 ani de lucrari

Postat la: 11.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

0

Podul Hongqi s-a prăbușit parțial în provincia turistică Sichuan, situată în sud-vestul Chinei, marți, 11 noiembrie, după ce fusese inaugurat cu câteva luni înainte. Acest pod leagă centrul țării de Tibet printr-o autostradă. Până în prezent, autoritățile locale nu au raportat victime.

În imaginile care au devenit virale pe rețelele de socializare, se vede cum carosabilul și podul de acces se prăbușesc, urmate de pilonii și tablierul podului. Această prăbușire a produs un nor de praf și alunecări de teren impresionante. Primele semne de pericol au apărut luni, când a fost detectată o deformare a taluzului pe malul drept al podului Hongqi, care este declarat ca fiind cel mai inalt din lume si care a fost construit in numai trei ani. O inspecție a relevat riscul de prăbușire. Imediat după descoperirea acestora, autoritățile locale au declanșat o intervenție de urgență și au închis accesul la autostradă și pod.

DIN ACEEASI CATEGORIE...
albeni
comentarii
Adauga un comentariu
Adauga comentariu

Nume*

Comentariu

Trimite

ULTIMA ORA



DIN CATEGORIE

  • TOP CITITE
  • TOP COMENTATE