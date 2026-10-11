În 1909, Adolph Whitman a construit un robot care putea merge, vorbi și chiar cânta…

Postat la: 11.10.2026 |

În 1909, Adolph Whitman a construit un robot care putea merge, vorbi și chiar cânta…

Întâlniți-l pe Adolph, cunoscut și sub numele de Otto Widmann, un inginer german asociat cu crearea lui Occultus, cunoscut și sub numele de Barbarossa, în jurul anului 1909.

Articolele de ziar descriau un om mecanic capabil să meargă, să vorbească, să cânte, să fluiere și chiar să râdă, toate acestea fiind alimentate, se presupune, de un sistem complex de roți dințate, motoare și fonografe.

De-a lungul anilor, unii au respins invenția ca fiind nu mai mult decât o iluzie elaborată. Cu toate acestea, la mai mult de 115 ani distanță, filmările originale, fotografiile și reportajele din ziare încă mai există.

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În 1909, Adolph Whitman a construit un robot care putea merge, vorbi și chiar cânta…

Postat la: 11.10.2026 |

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Întâlniți-l pe Adolph, cunoscut și sub numele de Otto Widmann, un inginer german asociat cu crearea lui Occultus, cunoscut și sub numele de Barbarossa, în jurul anului 1909.

Articolele de ziar descriau un om mecanic capabil să meargă, să vorbească, să cânte, să fluiere și chiar să râdă, toate acestea fiind alimentate, se presupune, de un sistem complex de roți dințate, motoare și fonografe.

De-a lungul anilor, unii au respins invenția ca fiind nu mai mult decât o iluzie elaborată. Cu toate acestea, la mai mult de 115 ani distanță, filmările originale, fotografiile și reportajele din ziare încă mai există.

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albeni
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