In ce stare se afla Mario Iorgulescu, dupa accident: A fost internat la Terapie Intensiva

Mario Iorgulescu, fiul presedintelui LPF Gino Iorgulescu, implicat intr-un accident rutier la iesirea din Capitala, e in stare grava la Terapie Intensiva la Spitalul Elias, fiind intubat si ventilat mecanic, a declarat Silvius Negoita, purtatorul de cuvant al unitatii spitalicesti

"A ajuns in stare grava, este victima unui accident rutier cu o contuzie abdominala si toracica forte, cu hemoperitoneu, adica sange in burta, s-a intervenit chirurgical de urgenta azi-noapte, operatia a avut ca scop controlul sangerarii, adica hemostaza, e in stare grava, dar stabila deocamdata. Este in Terapie Intensiva, nu este constient, este intubat si ventilat mecanic", a declarat, Silvius Negoita, purtatorul de cuvant al Spitalului Elias. Conform protocolului, tanarului de 24 de ani i s-au recoltat probe biologice in prezenta Politiei, acestea fiind trimise la Institutul National de Medicina Legala (INML).