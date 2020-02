Inca o dezvaluire de exceptie din emisiunea lui Andrei Partos cu Rares Totu: Ludovic Orban cânta bine la chitara si sper sa n-o ia pe urmele lui Dragnea!

Emisiunea "Foc de PAE", moderata de Andrei Partos, live pe canalul sau de Facebook, aduce in online, ori de cate ori se poate, vedete ale muzicii pop-rock si blues. In editia din 25 februarie 2020 invitat a fost Rares Totu, cunoscutul chitarist de blues si rock.

Inca din debutul emisiunii, Andrei Partos a remarcat ca invitatul sau a mai fost intr-o emisiune cu aproape un an in urma, la care emisiune Rares Totu a fost intrebat de ziarul ZIUA despre cum batea Liviu Dragnea la tobe in vremea studentiei. Rares Totu a spus atunci ca Dragnea batea bine la tobe in trupa Eco. Articolul respectiv poate fi citit AICI.

De data asta, la aceasta editie, ZIUA a propus sa faca un obicei din intalnirile lui Rares Totu cu Andrei Partos si sa intrebe despre politicieni si muzica, gasind de pilda ca am putea sa aflam cum canta Ludovic Orban la chitara, caruia Traian Basescu ii spune "Sica mandolina", intr-un sens mai mult peiorativ. Orban e cunoscut ca a intrerpretat de mai multe ori la TV, live chiar, la chitara acustica, cunoascuta piesa "My Way".

Rares Totu: "L-am vazut putin pe Ludovic Orban cantand la chitara, dar din ce am vazut si din ce mi-a mai spus si amicul meu Ramiro, in a carui parere cred, Orban are talent, canta bine in acorduri. Repet, nu l-am vazut cantand multa vreme, cateva zeci de secunde, dar a fost ok." Rares Totu a fost de parere ca "Orban chiar merita sa fie numit chitarist. Nu ca a avut doar cochetarii cu chitara, ca Adrian Nastase, sau Cozmin Gusa."

Andrei Partos: "Iata ca dupa ce am aflat ca Liviu Dragnea batea bine la tobe, a batut si la Romania pana a ajuns la puscarie! Sa speram ca dupa ce am aflat si despre Ludovic Orban sa nu o ia pe urmele lui Dragnea, Doamne fereste!... Ar trebui cu atatia politicieni talentati la instrumente sa nu mai avem probleme in Romania cu concertele si cu muzica, sa avem si noi macar o sala adevarata de spectacole, la nivel international."