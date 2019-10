Incendiu masiv în București, în apropiere de Piața Constituției

Un incendiu s-a produs la o cladire parasita, partial demolata, situata în București, pe strada Apolodor, potrivit ISU, care apoi a oferit locația exactă. Incendiul are loc in apropierea Ministerului de Finante si a Ministerului Justitiei.

Conform ISU, au fost luate masuri pentru limitarea accesului pentru persoane si s-au produs explozii ale unor recipiente aflate sub presiune. Suprafata pe care se intinde incendiul este de aproximativ 200 de metri patrati. ISU a informat ca nu sunt persoane ranite. In perimetrul zonei in care a izbucnit incendiul, sunt depozitate mai multe tipuri de materiale combustibile si deseuri. Conform ISU, se actioneaza pentru stingerea incendiului cu trei autospeciale.

UPDATE | Potrivit celor mai noi informatii, incendiul a fost localizat si s-au indepartat elementele care au ars pentru stingerea ultimelor focare.