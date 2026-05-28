Emil Constantinescu dezvăluie că a fost la un pas să fie asasinat de un om de încredere al lui Iliescu. Cine a oprit „execuția"

Fostul președinte al României Emil Constantinescu a vorbit într-un interviu acordat recent despre un eveniment din 1999, când a fost la un pas de a fi asasinat.

În interviul dat Televiziunii Românie, Emil Constantinescu a dezvăluit că în 1999, pe când era în funcție la Cotroceni, a fost foarte aproape de a fi asasinat de unul dintre politicienii fideli lui Ion Iliescu. Se întâmpla în perioada celebrei mineriade de la Costești, iar personajul care dorea să-l execute este nimeni altul decât Dan Iosif, cunoscut revoluționar și parlamentar PSD. Emil Constantinescu a povestit că a primit o casetă de la SRI, pe care a ascultat-o în biroul său, iar de acolo a aflat că Dan Iosif l-a sunat pe Ion Iliescu să-i spună că „lunetiștii noștri", se pregăteau să-l execute pe Constantinescu, în zona Universitate din București.

"Lunetiștii sunt la post. Când ajunge la Universitate, o să-l lichidăm", i-ar fi spus Dan Iosif lui Ion Iliescu. „Eram în 1999. Am ascultat înregistrarea și l-am sunat, i-am spus lui Ciuvică «sună-l pe scurt, pe președintele Iliescu». L-am sunat, i-am spus «domnule președinte Iliescu, am în față o înregistrare în care Dan Iosif îmi spune că lunetiștii sunt pregătiți să mă împuște. Am ascultat și răspunsul dvs., în care spuneți - Dane, fii cuminte, nu se face așa ceva, potolește-te, așa ceva nu e posibil de făcut, nu există». Și mai departe era răspunsul lui - tataie nu-i de acord, anulăm comanda", a rememorat Emil Constantinescu. De menționat că în acel moment Dan Iosif era cercetat penal pentru alte fapte care țineau de afacerile lui și avea telefonul ascultat.

Deputatul PSD Dan Iosif a murit în anul 2007, la vârsta de 57 de ani, într-un spital din Rusia, din cauza unui cancer pulmonar. A fost membru al Partidul Social Democrat, iar din 2004 a ocupat funcţia de deputat. La Revoluţia din '89 s-a numărat printre liderii manifestanţilor din Piaţa Universităţii din Bucureşti. După această perioadă a devenit un fidel adept politic al lui Ion Iliescu, urmându-l îndeaproape prin toate partidele - FSN, FDSN, PDSR şi mai apoi PSD. În perioada 1996-2000 a fost consilier prezidenţial al acestuia. Deputatul PSD a fost audiat în 2006 în dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990, numărându-se printre cele 20 de persoane cercetate pentru subminarea puterii de stat şi crime împotriva umanităţii.

De asemenea, el s-a aflat şi în atenţia procurorilor în dosarul aurul dacilor. Iosif a fost indicat de martori sub acoperite ca posibil beneficiar al brăţărilor dacice, însă procurorii au decis neînceperea urmăririi penale în cazul său. În 2007, după ce RA-APPS a declarat că demnitarii care locuiesc abuziv în casele de protocol vor fi evacuaţi, Iosif a ameninţat că-şi aruncă locuinţa în aer. Deşi trebuia să predea locuinţa de serviciu cu ceva timp în urmă, el a solicitat ca mai întâi să-i fie restituiţi banii pe care i-a investit în imobil. Iosif Dan, alintat de prieteni "Ioşca", a fost înmormântat cu onoruri militare, la Cimitirul Eroilor Revoluţiei și a fost decorat post-mortem de președintele Traian Băsescu, cu Ordinul Naţional "Serviciul Credincios" în grad de Ofiţer.