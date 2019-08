Informatii de ultima ora despre politistul care l-a audiat pe Gheorghe Dinca

Apar primele informatii-bomba despre politistul pe care Gheorghe Dinca l-a cerut, in mod expres, la audieri, pentru a discuta cu el intre patru ochi. Presedintele sindicatului politistilor, Florin Vilnei, a facut dezvaluiri despre cel in fata caruia monstrul din Caracal a ales sa vorbeasca.

"Am vorbit cu cineva din conducerea IGP, a zis ca e coleg de al nostru de la Politia Capitalei-Omoruri. A fost implicat in diverse actiuni, dosare penale n-are nicio legatura cu acest individ. In aceasta situatie au nevoie de cineva cu care sa vorbeasca. Discutia n-a durat mult, a avut si cateva blocaje acest individ. A spus ca vrea sa trimita pe cineva pe umarul care sa planga", a spus Florin Vilnei.