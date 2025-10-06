Invazie de şacali într-un judeţ din ţară. Proprietarii de animale sunt sfătuiți să-și păzească bine gospodăriile
Postat la: 06.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Numărul șacalilor din județul Vaslui a crescut semnificativ în ultimii ani, autoritățile estimând prezența a peste 400 de exemplare. Specia a fost semnalată pentru prima dată în județ în anul 2012, iar de atunci populația s-a extins rapid. Vânătorii atrag atenția că, odată cu apropierea iernii, atacurile asupra animalelor domestice ar putea deveni mai frecvente, punând în pericol gospodăriile localnicilor din mediul rural.
„Am avut atacuri de şacali la oi, am avut atacuri de şacali la caprine, iar în acest an, pentru prima dată, am avut un atac al unei haite de şacali care a devorat un tăuraş de 180 de kilograme, l-au mâncat în totalitate. Incidentul a avut loc în zona Bârlad, în comuna Bogdăneşti", a declarat Vasile Negru, directorul executiv al Asociaţiei Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi (AJVPS) Vaslui.
Autoritățile le recomandă proprietarilor de ovine, caprine și bovine să-și ia măsuri suplimentare de protecție. Șacalii acționează de obicei în haite, noaptea, și pot ataca rapid animalele din curțile oamenilor. „Informăm proprietarii de animale să aibă foarte mare grijă, fiindcă se apropie iarna. Să-şi ţină animalele în ţarcuri bine păzite, bine asigurate, că altfel vor avea surprize. Cei ce neglijează problema şacalului să ştie că oricând se pot produce atacuri", a avertizat Vasile Negru.
Chiar dacă atacurile asupra oamenilor nu reprezintă un pericol real, prezența tot mai numeroasă a șacalilor provoacă îngrijorare în rândul comunităților rurale. Reprezentanții AJVPS Vaslui susțin că animalul este greu de depistat și de controlat, ceea ce face combaterea lui dificilă. „Combaterea şacalului este permanent în atenţia noastră, pentru toţi membrii vânători pe care îi avem, şacalul este o prioritate, dar este foarte greu de combătut pentru că îl depistăm numai pe timp de noapte, atunci când haita face zgomot, îşi face simţită prezenţa şi dă semnalul de atac la animale sălbatice", a explicat Negru.
Șacalii vânează în grup și se deplasează rapid pe distanțe mari. Fiind animale oportuniste, aceștia se hrănesc cu resturi, animale mici sau cadavre, adaptându-se ușor la condițiile din zona rurală. Potrivit vânătorilor, apariția șacalilor în județul Vaslui este legată de modificările ecologice și legislative din ultimul deceniu. „Apariţia şacalului pe teritoriul judeţului Vaslui a avut loc pe Lunca Prutului, după anul 2012, când printr-o hotărâre de Guvern s-a închis vânătoarea în Delta Dunării, iar şacalii s-au înmulţit în progresie geometrică", a precizat directorul AJVPS.
Un alt moment care a favorizat creșterea numărului de șacali a fost perioada 2018 - 2019, când virusul pestei porcine africane a decimat populațiile de mistreți din Delta Dunării. Cadavrele animalelor afectate au devenit o sursă constantă de hrană pentru șacali, determinând o înmulțire necontrolată a acestora. Creșterea alarmantă a populației de șacali a determinat autoritățile centrale să ia măsuri legislative pentru intervenții rapide în situațiile în care aceste animale devin periculoase.
Recent Camera Deputaților a adoptat un proiect care modifică Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, permițând intervenția imediată a autorităților în cazul în care urșii sau șacalii pun în pericol viața oamenilor ori provoacă distrugeri. Până acum, astfel de acțiuni erau posibile doar după obținerea unei hotărâri judecătorești, procedură care întârzia deseori intervenția. Noua reglementare introduce o excepție de la regula generală, astfel încât suspendarea ordinelor de recoltă să producă efecte doar după ce hotărârile instanțelor devin definitive.
Practic, autoritățile vor putea acționa rapid în fața atacurilor sau pagubelor provocate de aceste animale, fără a risca blocaje juridice. Proiectul a fost adoptat cu 122 de voturi „pentru", 38 „împotrivă" și 48 de abțineri. În continuare, el va fi dezbătut în Senat, care are rol decizional. Inițiatorul legii, deputatul Gheorghe Nacov, susține că măsura nu urmărește încurajarea vânătorii, ci asigurarea siguranței populației și protejarea gospodăriilor din zonele afectate de prezența urșilor și a șacalilor.
