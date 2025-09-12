Invitata AUR care a intrat cu cuțite în Parlament rupe tăcerea: Am uitat de ele!

Invitata AUR care a intrat cu șase cuțite în Parlament spune că pentru ea e ceva firesc să aibă arme albe asupra ei, ba chiar...uitase că le are. Diana Lavric, femeia din Republica Moldova, care a intrat cu cuțite în Palatul Parlamentului, a spus, după audieri, că a fost o greșeală și obiectele le poartă de obicei în poșetă în Republica Moldova, iar la intrarea în România nu a fost controlată, astfel că a uitat de ele, scrie Mediafax.

„A fost greșeala mea, am uitat de ele", a spus Diana Lavric, la ieșirea de la audieri.

Ea le-a povestit jurnaliștilor că în Chișinău poartă cuțitele în geantă pentru siguranța proprie.

Despre unul dintre cuțite, care este de fapt un bisturiu, Lavric a spus că este „un obiect vechi", de la neamuri.

„Cu mulți ani în urmă se mai făceau controale după ce treci Vama Republicii Moldova în România. Acum nu se mai face și am trecut cu ele", a mai povestit femeia.

Femeia în vârstă de 35 de ani, care a intrat, vineri, cu șase cuțite de diferite mărimi în Parlamentul României se numește Diana Lavric. Ea este cetățean moldovean.

Diana Lavric le-a spus anchetatorilor că obișnuiește să poarte cuțitele permanent în geantă și a uitat de existența lor, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

De asemenea, a mai spus că nu și-a dat seama că nu are voie cu ele în incinta Palatului Parlamentului.

În acest caz a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de port faăă drept de obiecte periculoase.

O femeie a fost depistată având șase cuțite când a încercat să intre în Parlament.

Aceasta venise la invitația AUR. Moldoveanca a fost dusă la audieri.