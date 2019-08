Iohannis si-a tinut discursul de Ziua Marinei - Unui militar i s-a facut rau, dar presedintele nu s-a intrerupt

Presedintele Klaus Iohannis a participat, joi, la evenimentele organizate de Ziua Marinei, la Constanta, unde a reiterat ca este nevoie de modernizarea Armatei, precum si de o mai buna inzestrare. Momentul a fost marcat de un incident, care insa nu i-a tulburat discursul sefului statului.

Unui militar aflat in garda, pe faleza, i s-a facut rau, cel mai probabil din cauza caldurii.

Cateva persoane aflate in apropiere i-au sarit in ajutor, in timp ce Klaus Iohannis si-a continuat discursul. Presedintele a terminat de vorbit in fata oamenilor si apoi a plecat.

Potrivit Mediafax, este vorba de un militar american. Acesta a fost dus la o ambulanta din zona, iar medicii ii verifica starea de sanatate.

militar Ziua Marinei

Nici anul trecut Ziua Marinei nu a fost lipsita de incidente. Doi militari s-au simtit rau pe parcursul zilei si au avut nevoie de ingrijiri medicale. Atunci a fost vorba despre o tanara din marina americana si despre un militar ucrainean.

Mesajul lui Iohannis de Ziua Marinei

Presedintele Klaus Iohannis si-a inceput discursul multumind celor care au venit sa fie alaturi de "marinarii militari si civili care ne reprezinta cu cinste si onoare pe marile si oceanele planetei".

"Marea Neagra si intreaga sa regiune au o importanta strategica deosebita nu numai pentru tara noastra, dar si pentru intregul spatiu euroatlantic. Securitatea acestei zone, marcate de provocari complexe si in continua schimbare, este vitala in asigurarea securitatii noastre, a tuturor.

Pentru descurajarea actelor ostile in regiunea Marii Negre avem nevoie, in continuare, de o abordare cuprinzatoare, coerenta si coordonata, la toate nivelurile, inclusiv politic, abordare care sa acopere, pe langa domeniul militar, si aspecte privind domeniile economic, transport, energie, mediu si, foarte important, rezilienta societatii.

Zona Marii Negre este o regiune cu valente geostrategice atat pentru Alianta Nord-Atlantica, cat si pentru Uniunea Europeana. Ca stat membru al acestor doua organizatii, Romania face parte dintr-un spatiu comun de securitate si aparare", a spus seful statului.

Iohannis a amintit ca la summitul de pe 9 mai de la Sibiu el si ceilalti lideri europeni s-au angajat sa apere "o singura Europa - de la est la vest si de la nord la sud". "Acesta este de fapt si principiul consacrat de NATO: 'Toti pentru unul si unul pentru toti', care ne ofera garantia ca suntem protejati si aparati", a punctat presedintele.

"Asigurarea securitatii si apararii nationale, care garanteaza siguranta fiecarui roman, nu se poate realiza fara o buna inzestrare si modernizare a Armatei si fara perfectionarea continua a militarilor nostri. Tocmai de aceea, inca de la inceputul mandatului meu, am initiat Acordul politic national pentru cresterea finantarii pentru Aparare, prin care se aloca anual acestui domeniu 2% din PIB", a mai spus Iohannis.

Seful statului a precizat ca dimensiunea maritima reprezinta un element esential si ca, din aceasta perspectiva, accentul va fi pus pe componenta navala, pe cea de aparare aeriana si pe cea de antiracheta.

"Au fost facuti pasi importanti in aceasta directie, dar inca nu sunt suficienti. Trebuie sa actionam mult mai rapid, pentru a depasi sincopele si inconsecventele din procedurile de achizitie a dotarilor atat de necesare misiunilor in care suntem angajati", a punctat seful statului.

Presedintele a mai mentionat ca anul viitor se vor implini 160 de ani de la infiintarea Fortelor Navale Romane si ca ar dori ca aceasta aniversare sa ii gaseasca pe militari angrenati in plin proces de modernizare si echipare si pregatiti sa faca fata provocarilor tot mai diversificate din zonele in care isi vor desfasura activitatea.

Iohannis a amintit si cele doua exercitii importante la care au participat militarii romani in acest an, Sea Shield 19 si Saber Guardian 19.

"Apreciez contributia dumneavoastra la indeplinirea angajamentelor asumate de Romania fata de aliati in ceea ce priveste asigurarea securitatii statelor membre NATO pe flancul estic, prin integrarea Fregatei Regele Ferdinand in gruparea navala permanenta 'Standing NATO Maritime Group', in cursul lunii iulie 2019.

Va felicit pentru profesionalismul si taria de caracter pe care le-ati demonstrat, pentru nivelul de interoperabilitate al Fortelor Navale Romane cu NATO, precum si pentru contributia esentiala pe care o aduceti la mentinerea unui mediu stabil de securitate la granita de sud-est a Aliantei", a continuat Iohannis.

Seful statului a adaugat ca Fortele Navale contribuie la realizarea obiectivelor de securitate maritima si fluviala ale Romaniei, ale Uniunii Europene si ale NATO si, in acelasi timp, la promovarea securitatii regionale si ca in acest context saluta "prezenta, in premiera, a infanteristilor marini aflati in Teatrul de Operatii din Afganistan, la misiunea NATO 'Resolute Support'".

Reamintim ca anul trecut, in cadrul discursului de Ziua Marinei, Iohannis a transmis ca aceia care gandesc si simt romaneste trebuie sa faca tot posibilul pentru o Romanie mai buna. Si atunci seful statului a spus ca Romania nu poate fi cu adevarat un actor regional relevant si un stat puternic, fara o armata puternica, o armata care sa cuprinda Forte Navale dotate cu tehnica militara moderna.