Iran, Venezuela și evoluția prețului petrolului - Schimbarea tonului la Casa Albă calmează piețele

Cotațiile petrolului au înregistrat creșteri moderate luni, într-o piață mai calmă, după ce tensiunile din Iran s-au redus.

Îngrijorările legate de o intervenție militară a SUA sunt din ce în ce mai scăzute, iar riscul unor întreruperi ale livrărilor de petrol la nivel global este mai mic, notează news.ro.

Petrolul Brent, referința pentru piețele internaționale, a fost cotat luni la 64,19 dolari pe baril, în creștere cu 0,09%. Petrolul american West Texas Intermediate (WTI), principalul reper al pieței din Statele Unite, a ajuns la 59,53 dolari pe baril, în urcare cu 0,15%.

Tensiunile din Iran continuă să scadă, după ce autoritățile au reprimat violent protestele generate de dificultățile economice. Potrivit Reuters, oficialii iranieni susțin că aproximativ 5.000 de persoane au fost ucise în timpul violențelor, iar situația din stradă a fost stabilizată.

Președintele SUA, Donald Trump, a adoptat un ton mai moderat față de declarațiile anterioare. El a scris vineri, pe rețelele sociale, că Iranul ar fi renunțat la execuțiile în masă, susținând că acestea au fost „anulate", deși informația nu a fost confirmată oficial de autoritățile de la Teheran.

Schimbarea de ton a redus temerile privind un atac american care ar fi putut afecta exporturile de petrol ale Iranului, al patrulea mare producător din cadrul OPEC. „Retragerea prețurilor a venit după eliminarea rapidă a așa-numitei prime de risc Iran, care dusese cotațiile la maximele ultimelor 12 săptămâni", au explicat analiștii, referindu-se la un posibil conflict în Iran.

Creșterea ușoară a prețurilor a fost influențată și de datele din Statele Unite. Potrivit Administrației pentru Informații Energetice - agenția guvernamentală care monitorizează piața energiei - stocurile de petrol au crescut cu 3,4 milioane de barili într-o singură săptămână. Creșterea rezervelor arată că pe piață există suficient petrol, ceea ce limitează creșterile de preț.

Investitorii urmăresc și situația din Venezuela, după ce Donald Trump a declarat că Statele Unite ar putea prelua administrarea industriei petroliere a țării, iar Washingtonul analizează acordarea unei licențe extinse de producție companiei Chevron, unul dintre cei mai mari producători americani de petrol și gaze. Licența ar permite companiei să își continue operațiunile în pofida sancțiunilor internaționale.

Analiștii se așteaptă ca prețurile petrolului să rămână relativ stabile pe parcursul zilei. Potrivit acestora, „situațiile din Venezuela și Ucraina nu influențează semnificativ piața în acest moment". Piețele americane sunt închise luni în SUA, ziua fiind desemnată sărbătoare națională dedicată lui Martin Luther King Jr., lider al mișcării pentru drepturile civile.

În Asia, datele oficiale arată că rafinăriile din China au procesat în 2025 cu 4,1% mai mult petrol față de anul precedent. Producția internă de țiței a crescut cu 1,5%, ambele valori atingând niveluri record.