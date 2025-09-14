Japonia: Numărul persoanelor de peste 100 de ani se apropie de o sută de mii - Cum de trăiesc japonezii atât de mult

Numărul persoanelor din Japonia cu vârsta de 100 de ani sau mai mult a crescut la un nivel record de aproape 100.000, a anunţat vineri guvernul japonez. Stabilind un nou record pentru al 55-lea an consecutiv, numărul centenarilor din Japonia era de 99.763 în septembrie, a anunţat vineri Ministerul Sănătăţii. Din acest total, femeile reprezentau o proporţie copleşitoare, de 88%.

Japonia are cea mai lungă speranţă de viaţă din lume şi este cunoscută pentru faptul că adesea dă decanul de vârstă al omenirii, deşi unele studii contestă numărul real de centenari la nivel mondial. Este, de asemenea, una dintre societăţile cu cea mai înaltă rată de îmbătrânire, locuitorii având adesea o dietă mai sănătoasă, dar şi cu o rată scăzută a natalităţii. Cea mai în vârstă persoană din Japonia este Shigeko Kagawa, în vârstă de 114 ani, o femeie din Yamatokoriyama, o suburbie a oraşului Nara. Cel mai în vârstă bărbat este Kiyotaka Mizuno, în vârstă de 111 ani, din oraşul de coastă Iwata.

Ministrul sănătăţii, Takamaro Fukoka, i-a felicitat pe centenari - 87.784 de femei şi 11.979 de bărbaţi - pentru longevitatea lor şi şi-a exprimat „recunoştinţa pentru contribuţiile lor de-a lungul anilor la dezvoltarea societăţii". Cifrele au fost publicate înainte de Ziua Persoanelor Vârstnice din Japonia, pe 15 septembrie, o sărbătoare naţională în care noii centenari primesc o scrisoare de felicitare şi o cupă de argint din partea prim-ministrului. Anul acesta, 52.310 persoane au fost eligibile, a declarat Ministerul Sănătăţii.

În anii 1960, populaţia Japoniei avea cea mai mică proporţie de persoane cu vârsta peste 100 de ani dintre toate ţările G7, dar acest lucru s-a schimbat în mod remarcabil în deceniile care au urmat. Când guvernul a început sondajul privind centenarii în 1963, erau 153 de persoane cu vârsta de 100 de ani sau mai mult. Această cifră a crescut la 1.000 în 1981 şi a ajuns la 10.000 în 1998.

Speranţa de viaţă mai mare se datorează în principal numărului mai mic de decese cauzate de boli de inimă şi forme comune de cancer, în special cancerul de sân şi de prostată. Japonia are rate scăzute de obezitate, un factor major care contribuie la ambele boli, datorită dietelor sărace în carne roşie şi bogate în peşte şi legume. Rata obezităţii este deosebit de scăzută în rândul femeilor, ceea ce ar putea explica într-o oarecare măsură de ce femeile japoneze au o speranţă de viaţă mult mai mare decât bărbaţii.

Pe măsură ce cantităţile crescute de zahăr şi sare s-au strecurat în dietele din restul lumii, Japonia a mers în direcţia opusă - cu mesaje de sănătate publică care au convins cu succes oamenii să-şi reducă consumul de sare. Dar nu este vorba doar de dietă. Japonezii tind să rămână activi până la o vârstă înaintată, mergând pe jos şi folosind transportul public mai mult decât persoanele în vârstă din SUA şi Europa.

Radio Taiso, un exerciţiu de grup zilnic, face parte din cultura japoneză din 1928, fiind creat pentru a încuraja spiritul comunitar şi sănătatea publică. Rutina de trei minute este difuzată la televizor şi practicată în mici grupuri comunitare din toată ţara. Cu toate acestea, mai multe studii au pus la îndoială validitatea cifrelor globale privind centenarii, sugerând că erorile de date, înregistrările publice nesigure şi certificatele de naştere lipsă ar putea explica cifrele ridicate.

Un audit guvernamental al registrelor de familie din Japonia, realizat în 2010, a descoperit că peste 230.000 de persoane înregistrate ca având vârsta de 100 de ani sau mai mult nu erau contabilizate, unele dintre ele fiind de fapt decedate cu zeci de ani în urmă. Numărătoarea eronată a fost atribuită ţinerii defectuoase a evidenţelor şi suspiciunilor că unele familii ar fi încercat să ascundă decesul rudelor în vârstă pentru a le lua pensiile. Ancheta naţională a fost lansată după ce rămăşiţele lui Sogen Koto, considerat a fi cel mai bătrân om din Tokyo, în vârstă de 111 ani, au fost găsite în casa familiei sale la 32 de ani după moartea sa.