Laura Kovesi, acuzata de santaj de fostul ministru al Comunicatiilor

Sorin Pantis, fostul ministru al Comunicatiilor, o acuza pe Laura Codruta Kovesi, fostul procuror sef al DNA, de represiune nedreapta si de santaj. Acesta a depus in acest sens o plangere la Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie.

"Declaratiile Laurei Kovesi au influentat in mod direct finalitatea procesului. O buna parte din lucrurile prezentate nu erau foarte bine cunoscute sau foarte bine intelese in general, ca mod de desfasurare, ca ilegalitati si ca mod de raspundere a fiecarei institutii a statului. In acest proces nu a functionat separatia puterilor in stat, valabil pentru toate procesele din Romania.

Principalele probleme legate de Kovesi au avut loc in perioada 1 iunie-8 august 2014, pentru ca dupa arestarea judecatorului Stan Mustata, dna Kovesi discuta despre nevoia accelerarii acestui proces, nevoia unei decizii rapide in acest proces, pentru ca, vezi doamne, faptele s-ar prescrie in 2014. Un mare fals! Pentru ca faptele noastre se prescriu in 2021, conform Noului Cod Penal sau 2022, conform vechiului Cod Penal. Cu toate acestea, dna Kovesi a invocat nevoia accelerarii. Totul a avut repercusiuni, din pacate", a declarat Sorin Pantis. Plangerea impotriva Laurei Kovesi la SIIJ a fost formulata inca din martie 2019, astazi avand loc audierea fostului ministru al Comunicatiilor.