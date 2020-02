Lia Olguta Vasilescu lansează o bombă! Guvernul Orban ar fi adoptat în mod ilegal OUG-uri

Fostul ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu, arată că valul de OUG-uri adoptate de Guvern sunt lovite de nulitate, asta pentru că nu au așteptat avizele de la Consiliul Economic și Social. Lia Olguța Vasilescu arată că PSD va analiza toate aceste OUG și "sunt sigură că ne vom îngrozi".

"Danca spune că ei au transmis ordonanţele adoptate în seara asta la Consiliul Economic Social şi că cei de la CES nu le-ar fi dezbătut. Păi cum să le fi trimis, când abia în şedinţa de azi miniştrii îşi semnau avizele între ei? Iar CES nu poate lua în dezbatere OUG fără toate avizele interministeriale... De asemenea, fără avize CES, ordonanţele sunt lovite de nulitate! De când e decizie CCR, nu mai e posibil să aprobi OUG fără consultarea consiliului. Ştiu că nu vă interesează, dar e ilegal tot ce aţi făcut la bâlciul vostru de azi!

Chiar sunt curioasă cum au motivat miniştrii şi a aprobat ministrul Justiţiei urgenţă pentru trotinete, de exemplu...

E ok că s-au speriat de scandal şi nu au mai dat bani băncilor retrăgând ordonanţă, dar nu e ok că după ce a redactat o OUG care l-a plasat în conflict de interese, ministrul Sănătăţii s-a făcut că are treabă doar ca să nu o semneze.

Ca să nu uit! Poate îi spune cineva lui Danca, pentru că Baubau sigur nu ştie, ca şi anul trecut s-au dat bani pentru biletele de tratament ale pensionarilor. Chiar din ianuarie...

Mâine o să citim ordonanţele pe care nu le-au prezentat în conferinţă! Şi sunt sigură că ne vom îngrozi...", scrie Lia Olguța Vasilescu.