Liderii PLUS: Intalnirea lui Iohannis cu Trump nu este buna pentru Romania

Unul dintre liderii PLUS, partidul condus de Dacian Ciolos, considera ca vizita lui Klaus Iohannis la Washington nu este una benefica pentru Romania, in conditiile in care presedintele SUA nu are cele mai bune relatii cu liderii europeni. "Stim ca suntem in precampanie, stim ca dincolo de temele de interes national pentru presedinte s-ar putea sa nu strice si o poza langa cel mai important lider politic al lumii.

Nu stiu cat de bine este pentru Romania sa avem aceasta poza, in conditiile in care Trump nu este cel mai mare prieten al Europei. Poate ar fi fost mult mai oportuna o intalnire cu lideri importanti ai Europei, care sa arate directia pe care Klaus Iohannis si-ar dori-o pentru urmatorii cinci ani daca ar fi ales presedinte al Romaniei", a declarat Andrei Lupu, membru al Biroului National al PLUS, avocat si cadru didactic in cadrul Facultatii de Drept a Universitatii din Bucuresti, unde preda drept constitutional si institutii politice