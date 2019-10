Liderul PNL, Ilie Bolojan: Chișinăul va avea un viitor european cu Andrei Năstase

Ilie Bolojan, președinte PNL Bihor și primar al municipiului Oradea a transmis un mesaj de susținere pentru Andrei Năstase, partenerul pro-european din Republica Moldova, care a intrat în turul doi al alegerilor pentru Primăria Chișinău. Edilul orădean a transmis că, dacă candidatul blocului pro-european va câștiga alegerile, acesta va primi sprijin pentru transferarea programele implementate cu succes la Oradea.

Candidatul blocului pro-european la Primăria Chișinău, Andrei Năstase, a intrat în turul al doilea după scrutinul din 20 octombrie. Președinte PNL Bihor și primar municipiului Oradea, Ilie Bolojan a transmis un mesaj de susținere pentru Andrei Năstase, pe pagina sa de Facebook:

„Doresc să îl felicit pe Andrei Năstase, partenerul nostru pro-european din Republica Moldova, pentru că a intrat în turul doi al alegerilor pentru Primăria Chișinău. Așa cum am anunțat la întâlnirea regională pe care am avut-o la Sibiu, dacă Andrei Năstase va câștiga alegerile, vom face tot ce am promis, respectiv vom acorda sprijin Primăriei Chișinău cu toți specialiștii noștri pentru implementarea proiectelor propuse, vom transfera programele implementate cu succes la Oradea și vom acorda expertiza proiectelor bune realizate în Oradea și partenerilor noștri din Chișinău. Pe această cale fac apel către toți studenții basarabeni din Oradea să își mobilizeze prietenii din Chișinău pentru a-l susține pe Andrei Năstase, care merită cu adevărat să câștige aceste alegeri, pentru viitorul european al Moldovei și Chișinăului. Mult succes Andrei Năstase, suntem alături de tine!".

Andrei Năstase a câștigat anul trecut alegerile din capitala R. Moldova, dar victoria i-a fost anulată de instanță. Cu toate acestea, după un an și patru luni de așteptare, mandatul acestuia a fost validat de Curtea de Apel de la Chișinău care a declarat legale alegerile locale anticipate de anul trecut. Anul acesta, candidatul Blocului electoral ACUM (DA şi PAS), Andrei Năstase, va lupta împotriva lui Ion Ceban, canidatul Partidului Socialiştilor din Republica Moldova, pentru funcţia de primar al municipiului Chişinău. Turul al doilea ar urma să aibă loc pe 3 noiembrie.