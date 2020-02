Liga Campionilor: Rezultatele inregistrate marti in optimi

Ziare.com va prezinta rezultatele inregistrate marti seara in prima mansa a optimilor de finala din Liga Campionilor.

Napoli - FC Barcelona 1-1 (Mertens '30 / Griezmann '56)

Chelsea - Bayern Munchen 0-3 (Gnabry '51, '54, Lewandowski '76)

In duelul cu Napoli, FC Barcelona a avut o prestatie lipsit de stralucire. Desi catalanii au avut o posesie sterila in startul meciului, scorul a fost deschis de Napoli, dupa o jumatate de ora de joc.

Belgianul Dries Mertens a prins un sut de zile mari din marginea careului si i-a adus in extaz pe fanii italieni.

Editarea s-a produs in cele din urma in minutul 57, cand Griezmann a marcat din pasa lui Semedo.

In celalalt meci al serii, Bayern a obtinut o victorie care ii da sanse mari sa ajunga in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, scor 3-0.

Primele doua goluri au fost marcate in partea secunda, dupa faze asemanatoare, cu Lewandowski in rolul de servant si Gnabry la finalizare. In minutul 76, polonezul a aparut si la finalizare si a facut 3-0 printr-o reluare din sase metri.

Meciurile retur vor avea loc pe 18 martie, de la ora 22:00.

Cum s-au marcat golurile:

76 - Lewandowski pune latul din sase metri dupa o centrare din partea stanga si Bayern are 3-0 la Londra!

56 - FC Barcelona egaleaza la Napoli la primul ei sut pe spatiul portii! Semedo paseaza in fata portii la Griezmann, iar acesta inscrie fara emotii!

54 - Gnabry face dubla pentru Bayern la Londra, pe contraatac, dintr-o noua pasa a lui Lewandowski!

51 - Bayern deschide scorul la Londra prin Gnabry, dupa o pasa excelenta a lui Lewandowski!

30 - Napoli deschide scorul cu FC Barcelona cu o executie superba a lui Mertens din 16 metri, care trimite mingea direct in vinclu!

Echipele de start Napoli - Barcelona:

Napoli:

Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Fabian Ruiz, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Umtiti, Junior, De Jong, Busquets, Vidal, Rakitic, Messi, Griezmann

Echipele de start Chelsea - Bayern:

Chelsea:

Caballero, James, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Alonso, Jorginho, Kovacic, Willian, Mount, Giroud

Bayern: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Thiago, Coman, Muller, Gnabry, Lewandowski

Miercuri vor avea loc meciurile:

Real Madrid - Manchester City (televizat de Look Plus, Telekom Sport 1 si Digi Sport 1)

Lyon - Juventus Torino (televizat de Look Sport, Telekom Sport 2 si Digi Sport 2)

Saptamana trecuta s-au inregistrat urmatoarele rezultate:

Atletico Madrid - Liverpool 1-0

Dortmund - PSG 2-1

Atalanta - Valencia 4-1

Tottenham - Leipzig 0-1