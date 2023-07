Lockdown mascat: Omenirea sa nu mai iasă din case pentru că soarele "cauzeaza" turbo-cancere de piele!

Soarele provoacă o creștere bruscă a numărului de cazuri de turbo-cancere în rândul oamenilor, anunță New York Times (NYT), citînd mai multe date si studii stiintifice. Publicatia și-a avertizat cititorii să evite soarele cu orice preț, sa nu mai iasă dincase in aceasta vară, pentru a rămâne sănătoși.

Într-un articol intitulat "Cum să nu vă expuneți absolut deloc la soare în această vară ", NYT afirmă că nu există "o expunere sigură la soare", avertizând că, în cazul în care vă expuneți la soare, vă pregătiți pentru o formă agresivă de cancer.

Potrivit NYT, ar trebui să vă aventurați la soare doar dacă sunteți pregătit să blocați complet razele acestuia. Pe lângă aplicarea de cremă de protecție solară la fiecare două ore "pe fiecare bucățică de piele expusă, inclusiv pe mâini și pe vârful urechilor", ei sugerează folosirea unei pălării, a hainelor cu mâneci lungi și a unei umbrele.

Dar asta nu este tot. Se recomandă, de asemenea, o mască completă care să vă acopere fața până la ochi - sau una care să vă acopere complet capul -, precum și pelerine de soare, mănuși, ochelari de soare și viziere. Sau, ați putea pur și simplu să evitați să ieșiți afară cu totul.

Dr. Maressa C. Criscito, profesor asistent de dermatologie la Universitatea Langone Health din New York, a declarat pentru NYT: "Cuplând crema de protecție solară cu o pălărie, sau cu îmbrăcăminte UPF, sau stând sub o umbrelă, sau mergând în casă pentru prânz în timpul indicelui UV ridicat, de vârf - toate acestea sunt lucruri pe care le puteți face în plus față de aplicarea cremei de protecție solară."

Revista The Times merge mai departe, notând că un dermatolog cu care au vorbit, Dr. Shereene Idriss din New York, "s-a enervat la menționarea postărilor împotriva protecției solare care apar ocazional pe rețelele de socializare, împărtășite de experți în sănătate autoproclamați care cred că uleiurile din semințe sunt la rădăcina tuturor afecțiunilor moderne ".

Cu toate acestea, uleiurile din semințe fac parte din ecuație atunci când vine vorba de soare și de sănătatea dumneavoastră. Articolul bazat pe frică, din păcate, face un deserviciu extrem de mare oricui îl citește și pleacă de acolo crezând că trebuie să se ferească complet de soare. Cea mai mare teamă pe care mulți o au în legătură cu soarele este că acesta poate crește riscul de cancer de piele.

The Times: "În anii 1700, speranța medie de viață era de 30-40 de ani. Vârsta medie la care este diagnosticat melanomul este de 65 de ani. Dacă oamenii păreau să facă mai puțin cancer de piele înainte, a argumentat ea, era pentru că nu trăiau suficient de mult timp pentru a-l dezvolta."

Într-o zi însorită obișnuită, organismul uman poate produce până la 25.000 de unități internaționale (UI) de vitamina D5, care are efecte anticancerigene. Cu toate acestea, mulți oameni nu beneficiază de ea, deoarece nu stau suficient la soare pentru a-și optimiza nivelul de vitamina D.

Prevalența globală a deficienței de vitamina D (definită ca un nivel mai mic de 20 ng/mL) și a insuficienței (definită ca un nivel de 20 până la mai puțin de 30 ng/mL) este de 40% până la 100%. Mai mult, s-a demonstrat în repetate rânduri că 20 ng/mL este extrem de insuficient pentru o stare de sănătate bună și pentru prevenirea bolilor și, pentru a vă menține sănătatea, nu se recomandă niveluri mai mici de 40 ng/mL (100 nmol/L).

De exemplu, cercetările au arătat că, odată ce atingeți un nivel seric minim de vitamina D de 40 ng/mL, riscul de cancer scade cu 67%, în comparație cu un nivel de 20 ng/mL sau mai puțin.

Ideea că, cu cât petreceți mai mult timp la soare, cu atât crește riscul de cancer de piele este, de asemenea, înșelătoare. Un studiu din 2021 publicat în BMJ Occupational & Environmental Medicine nu a constatat nicio asociere între istoricul muncii în aer liber și cancerul. Mai mult, după vârsta de 50 de ani, o cantitate mai mare de radiații solare ultraviolete B (UVR) a fost asociată cu un risc mai mic de cancer.

Afirmația Times conform căreia bronzul nu este sigur este, de asemenea, înșelătoare, deoarece melanina, substanța care face ca pielea să pară mai închisă la culoare după expunerea la soare, are rolul de a ajuta la prevenirea arsurilor solare. Acesta este motivul pentru care expunerea intermitentă la soare - expunere ocazională urmată de multe zile sau săptămâni de expunere mică sau deloc - tinde să fie mai problematică decât expunerea regulată și frecventă la soare, deoarece este mai probabil să vă ardeți și să provocați leziuni ale ADN-ului în piele.

Expunerea regulată, pe de altă parte, ameliorează acest risc, deoarece angajează sistemele adaptative înnăscute din pielea dumneavoastră, în special melanina, care sunt concepute în mod explicit pentru a preveni deteriorarea ADN-ului în urma expunerii la razele UV. Așadar, avem acest sistem încorporat în corpul nostru care este conceput pentru a ne permite să obținem toate aceste beneficii ale luminii solare fără deteriorarea ADN-ului și fără riscul crescut de cancer de piele. Încadrarea luminii ca un nutrient este cel mai bun mod de a înțelege acest lucru.

La fel cum avem nevoie de nutrienți adecvați din alimentele pe care le consumăm, la fel cum corpul nostru are nevoie de mișcare fizică pentru a exprima o funcție celulară normală, avem nevoie și de o expunere adecvată la lumină pentru a exprima o funcție celulară normală. Absența acestei expuneri la lumina soarelui creează o funcție celulară anormală. Și există o multitudine de mecanisme prin care se produce acest lucru.

Vitamina D este, evident, cel mai cunoscut, care reglează peste 2.000 de gene legate de sănătatea imunitară, sănătatea musculo-scheletală și multe alte lucruri. Dar există și multe alte mecanisme de asemenea.

În ceea ce privește gluma despre uleiurile din semințe din The Times, este ironic că au menționat-o, deoarece acidul linoleic (LA), grăsimea primară care se găsește în grăsimile polinesaturate, inclusiv în uleiurile vegetale/de semințe, este legată de melanom.

Într-un studiu din 1987, mostre de țesut adipos au fost prelevate de la 100 de pacienți cu melanom și 100 de persoane fără melanom și analizate pentru acizi grași. Nu numai că se constată o creștere a acidului linoleic în țesutul tuturor subiecților, dar procentul de acizi grași polinesaturați (PUFA) este semnificativ mai mare în țesutul pacienților cu melanom.

Eliminarea uleiurilor din semințe din alimentația dumneavoastră va reduce dramatic riscul de arsuri solare și de cancer de piele, deoarece susceptibilitatea la daunele provocate de radiațiile UV este controlată de nivelul de PUFA din alimentația dumneavoastră. Este aproape ca un cadran. PUFA-urile controlează cât de repede vă arde pielea și cât de repede dezvoltați cancerul de piele.

Riscurile pentru sănătate ale expunerii la soare provin din arsuri, adică din supraexpunere. Deoarece "supraexpunerea" nu este definită, publicul este determinat să creadă că expunerea la soare ar trebui evitată și că evitarea expunerii la soare nu prezintă riscuri, au scris în 2018 cercetătorii de la Medical University of South Carolina și Leiden University Medical Center din Olanda.

De fapt, există o gamă vastă de beneficii ale soarelui, pe care le pierdeți dacă nu vă expuneți suficient. Acest lucru merge mult dincolo de vitamina D, care probabil servește ca marker al expunerii la soare, dar nu este singura responsabilă pentru toate beneficiile sale.

Mediatorii identificați produși de expunerea la soare includ vitamina D, oxidul nitric, dopamina, beta-endorfina, acidul urocanic și glutamatul. Suplimentarea cu vitamina D nu este un substitut adecvat pentru expunerea la soare.

De exemplu, expunerea la soare crește oxidul nitric circulant, care reduce riscurile de hipertensiune arterială și de boli cardiovasculare. Între timp, riscurile pentru sănătate asociate cu o expunere scăzută la soare includ: Cancere specifice, Scleroza multiplă, Diabet, Bolile cardiovasculare, Autismul, Boala Alzheimer, Degenerescența maculară legată de vârstă.

De asemenea, dacă vă expuneți corespunzător la soare, razele apropiate de infraroșu de la soare pătrund adânc în corpul dumneavoastră și activează citocromul c oxidază, care la rândul său stimulează producția de melatonină în interiorul mitocondriilor dumneavoastră. Mitocondriile dumneavoastră produc ATP, moneda energetică a corpului dumneavoastră. Un produs secundar al acestei producții de ATP este reprezentat de speciile oxidative reactive (ROS), care sunt responsabile de stresul oxidativ.

Cantitățile excesive de ROS vor deteriora mitocondriile, contribuind la o sănătate suboptimală, inflamație și afecțiuni cronice, cum ar fi diabetul, obezitatea și tromboza (cheaguri de sânge). Dar melatonina, în esență, absoarbe ROS care vă deteriorează mitocondriile.

Așadar, prin expunerea la soare din abundență în timpul zilei, mitocondriile dvs. vor fi scăldate în melatonină, reducând astfel stresul oxidativ.19,20 Expunerea la ultraviolete B de bancă îngustă, sau NB-UVB, duce chiar și la un alt beneficiu puțin cunoscut - modularea microbiomului intestinal uman.21