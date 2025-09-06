Mașina îți va spune singură dacă ești prea bătrân ca să mai conduci. Un gigant auto din SUA a brevetat sistemul care te judecă în mers

Până la ce vârstă poate o persoană să conducă în siguranță este o discuție aprinsă în foarte multe țări de pe glob, care se confruntă cu o îmbătrânire accentuată a populației. Îmbătrânirea aduce cu sine și un declin cognitiv, care se răsfrânge și asupra abilităților din spatele volanului. Dar, în același timp, pentru multe persoane vârstnice, mașina oferă libertate și mobilitate, mai ales dacă locuiesc departe de marile orașe. Dar, într-un viitor nu foarte îndepărtat, automobilul ar putea spune singur dacă șoferul mai este sau nu capabil.

General Motors dezvoltă o tehnologie care să ajute la luarea acestei decizii incomode. Inginerii producătorului auto au solicitat un brevet pentru un sistem care ar ajuta la determinarea dacă șoferii mai în vârstă pot sau nu să conducă în siguranță o mașină. Acesta va folosi atât datele vehiculului, cât și cele ale șoferului pentru a face decizia și a genera un „scor de pensionare a șoferului". Acesta va notifica șoferii cu privire la performanța lor, ceea ce sună destul de brutal, dar, având în vedere modul în care unii oameni conduc, este, de asemenea, absolut necesar.

Inginerii spun că noul sistem al GM se bazează pe o gamă cuprinzătoare de informații, care includ monitorizarea timpilor de reacție ai șoferului, a ochilor închiși și a semnelor de oboseală, conform brevetului analizat de Automotive News. De asemenea, va determina dacă șoferul folosește semnalizatorul în mod corespunzător și dacă respectă semnele rutiere. Sistemul poate include și alte lucruri, cum ar fi afecțiunile medicale și dacă alte persoane au depus plângeri cu privire la stilul de condus al șoferului vizat. Sistemul va putea spune dacă abilitățile de șofer ale cuiva se îmbunătățesc sau se înrăutățesc în timp. De fapt, va detecta chiar și cât de des te claxonează alți șoferi, ceea ce înseamnă că de fiecare dată când claxonezi pe cineva, ești cu un pas mai aproape de a ieși de pe șosea.

Odată ce scorul este calculat de sistem, acesta va genera un raport cu recomandări pentru șofer. De asemenea, va notifica o persoană de contact desemnată despre scor. Sunt sigur că acest lucru nu va face ca decizia de a renunța la chei să fie mai puțin dureroasă sau stânjenitoare, dar teoretic ar trebui să fie utilă în îndrumarea oamenilor în direcția corectă. Există o piață în creștere pentru acest tip de tehnologie, scrie Jalopnik.com. În 2022, existau aproape 52 de milioane de persoane de 65 de ani și peste cu permis de conducere în SUA, potrivit AutoNews. Aceasta reprezintă o creștere de 77% în ultimele două decenii, ceea ce înseamnă că oamenii nu renunță la mașinile lor, în ciuda înaintării în vârstă.

Conform unui studiu din 2024 realizat de AAA, echivalentul american al ACR, seniorii trăiesc dincolo de capacitatea lor de a conduce în siguranță, ceea ce este cel puțin îngrijorător. Din această cauză, aceștia trebuie să își planifice pensionarea din domeniul șoferului în același mod în care trebuie să își planifice și una financiară. În general, permisul de conducere nu are o limită superioară de vârstă. Dar multe țări cer înnoirea lui din ce în ce mai des, după depășirea vârstei de 70 sau 80 de ani, plus o serie de analize medicale.