Mașina îți va spune singură dacă ești prea bătrân ca să mai conduci. Un gigant auto din SUA a brevetat sistemul care te judecă în mers
Postat la: 06.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Până la ce vârstă poate o persoană să conducă în siguranță este o discuție aprinsă în foarte multe țări de pe glob, care se confruntă cu o îmbătrânire accentuată a populației. Îmbătrânirea aduce cu sine și un declin cognitiv, care se răsfrânge și asupra abilităților din spatele volanului. Dar, în același timp, pentru multe persoane vârstnice, mașina oferă libertate și mobilitate, mai ales dacă locuiesc departe de marile orașe. Dar, într-un viitor nu foarte îndepărtat, automobilul ar putea spune singur dacă șoferul mai este sau nu capabil.
General Motors dezvoltă o tehnologie care să ajute la luarea acestei decizii incomode. Inginerii producătorului auto au solicitat un brevet pentru un sistem care ar ajuta la determinarea dacă șoferii mai în vârstă pot sau nu să conducă în siguranță o mașină. Acesta va folosi atât datele vehiculului, cât și cele ale șoferului pentru a face decizia și a genera un „scor de pensionare a șoferului". Acesta va notifica șoferii cu privire la performanța lor, ceea ce sună destul de brutal, dar, având în vedere modul în care unii oameni conduc, este, de asemenea, absolut necesar.
Inginerii spun că noul sistem al GM se bazează pe o gamă cuprinzătoare de informații, care includ monitorizarea timpilor de reacție ai șoferului, a ochilor închiși și a semnelor de oboseală, conform brevetului analizat de Automotive News. De asemenea, va determina dacă șoferul folosește semnalizatorul în mod corespunzător și dacă respectă semnele rutiere. Sistemul poate include și alte lucruri, cum ar fi afecțiunile medicale și dacă alte persoane au depus plângeri cu privire la stilul de condus al șoferului vizat. Sistemul va putea spune dacă abilitățile de șofer ale cuiva se îmbunătățesc sau se înrăutățesc în timp. De fapt, va detecta chiar și cât de des te claxonează alți șoferi, ceea ce înseamnă că de fiecare dată când claxonezi pe cineva, ești cu un pas mai aproape de a ieși de pe șosea.
Odată ce scorul este calculat de sistem, acesta va genera un raport cu recomandări pentru șofer. De asemenea, va notifica o persoană de contact desemnată despre scor. Sunt sigur că acest lucru nu va face ca decizia de a renunța la chei să fie mai puțin dureroasă sau stânjenitoare, dar teoretic ar trebui să fie utilă în îndrumarea oamenilor în direcția corectă. Există o piață în creștere pentru acest tip de tehnologie, scrie Jalopnik.com. În 2022, existau aproape 52 de milioane de persoane de 65 de ani și peste cu permis de conducere în SUA, potrivit AutoNews. Aceasta reprezintă o creștere de 77% în ultimele două decenii, ceea ce înseamnă că oamenii nu renunță la mașinile lor, în ciuda înaintării în vârstă.
Conform unui studiu din 2024 realizat de AAA, echivalentul american al ACR, seniorii trăiesc dincolo de capacitatea lor de a conduce în siguranță, ceea ce este cel puțin îngrijorător. Din această cauză, aceștia trebuie să își planifice pensionarea din domeniul șoferului în același mod în care trebuie să își planifice și una financiară. În general, permisul de conducere nu are o limită superioară de vârstă. Dar multe țări cer înnoirea lui din ce în ce mai des, după depășirea vârstei de 70 sau 80 de ani, plus o serie de analize medicale.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Polițist înjunghiat, în timp ce a fost chemat să aplaneze un conflict într-un spital. De la ce a pornit scandalul
Un polițist din Hunedoara a fost ranit, dupa ce a fost injunghiat cu un cuțit, in timpul unei intervenții la spitalul di ...
-
Declaratie virală a Melaniei trup de la Casa Albă: "Roboții sunt deja aici!"
Melania Trump, Prima Doamna a Statelor Unite, a avut joi o apariție publica rara la Casa Alba. Ea a declarat ca „r ...
-
Autoritățile americane se pregătesc să dezvăluie sursa autismului - Un medicament banal și lipsa unei vitamine
Un viitor raport al Departamentului pentru Sanatate și Servicii Umane din SUA va face probabil legatura intre dezvoltare ...
-
Viață veșnică cu transplanturi de organe: Se poate realiza ceea ce au vorbit Vladimir Putin și Xi Jinping?
Este posibil sa ajungi nemuritor cu ajutorul transplanturilor de organe, se intreaba jurnaliștii de la BBC, dupa ultimel ...
-
România, noul magnet pentru forța de muncă din Asia! Topul țărilor care trimit cei mai mulți angajați - unde lucrează și cât câștigă
Romania continua sa fie o destinație tot mai cautata de muncitorii straini, atat necalificați, cat și specialiști inalt ...
-
Trupele speciale americane au suferit un eșec major în Coreea de Nord. Misiunea secretă care nu trebuia deconspirată a iesit la iveală
O operațiune de mare risc, aprobata direct de președintele Donald Trump in 2019, a vizat obținerea unui avantaj strategi ...
-
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat prima dată"
Mulți romani care revin din strainatate cu gandul de a-și continua viața in țara se confrunta cu o realitate care le las ...
-
Cum a ajuns o tânără de 23 de ani să fie condamnată la închisoare pe viață în Dubai: „A făcut o greșeală prostească"
O tanara britanica de 23 de ani a primit recent o sentința de inchisoare pe viața in Dubai. Mama ei susține ca fata a co ...
-
Vladimir Putin „este preocupat de sănătate și longevitate". Dezvăluirile omului care i-a scris biografia, despre metodele folosite pentru a-și prelungi viața
Președintele rus Vladimir Putin a fost surprins meditand asupra nemuririi cu omologul sau chinez, Xi Jinping, dar fascin ...
-
Cercetătorii au descoperit ce se află în centrul Pământului
O echipa internaționala de cercetatori a folosit simulari pe scara atomica pentru a investiga formarea nucleului solid a ...
-
Și-a pălmuit partenera până la moarte, după o partidă de amor nebun, apoi i-a aprins o lumânare la cap: Amorez trimis ani grei la închisoare
Un caz șocant a cutremurat comunitatea din comuna Balțați, județul Iași. Un barbat a fost condamnat la 18 ani de inchiso ...
-
Soluții moderne pentru încălzirea locuinței
Încalzirea casei nu mai inseamna doar un calorifer clasic și un boiler pe gaz. Tehnologia moderna a adus soluții i ...
-
Un astrofizician de top readuce în discuție existența lui Dumnezeu prin constantele universului care sunt "reglate" cu precizie pentru a rezulta viața
Într-o lume tot mai dominata de explicații științifice, una dintre cele mai profunde intrebari ale existenței cont ...
-
Reincarnarea in dezbatere: Un reputat psihiatru aduce dovezi ca semnele din naștere sunt amprente ale sufletului din vieți anterioare
Dr. Ian Stevenson, medic psihiatru reputat, a cercetat de-a lungul vieții amintirile copiilor din vieți anterioare. A aj ...
-
Cum a încercat cancelarul Friedrich Merz să ascundă faptul că trimite rachete Taurus Ucrainei ca să atace Rusia
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a dispus trecerea sub tacere cat mai mult posibil a implicarii Germaniei in furniz ...
-
Prețul aurului, la un nou nivel record: A crescut la un maxim istoric
Gramul de aur s-a scumpit joi cu 1,32 lei, ajungand la o cotație de 496 de lei, inregistrand din nou o valoare-record. M ...
-
Lovitură pentru fugarii români: CJUE pune capăt practicii prin care statele UE refuzau predarea condamnaților definitiv
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a pronunțat pe 4 septembrie 2025 o hotarare cu impact direct asupra dosarel ...
-
Războiul din Ucraina. Trump dă vina pe Europa
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, considera ca țarile europene sunt de vina pentru ca nu exista o eficiența suf ...
-
„Experimente" medicale asupra persoanelor cu dizabilități în Coreea de Nord. Victimele sunt ținute în detenție
Coreea de Nord desfasoara experimente medicale asupra unor persoane cu dizabilitati - pe care le sterilizeaza cu forta s ...
-
L-a îngrozit de discuția secretă dintre Putin și Xi: "Hoit ținut în viață artificial. Ceva mai diabolic nu a fost de la Hitler încoace"
Andrei Caramitru a reacționat dur la informațiile legate de discuțiile despre imortalitate ale liderilor Rusiei și Chine ...
-
Investigatie Recorder: Firmă fantomă, cu sediu într-o toaletă publică, validată de ANAF. Compania are profituri mai mari decât Coca-Cola sau Engie
Sub presiunea unui deficit bugetar major, Guvernul mizeaza pe incasari suplimentare din combaterea evaziunii fiscale, AN ...
-
Mircea Dinescu: "Oana Țoiu a scuipat printre dinți în cana cu ceai a președintelui Xi Jinping!"
Imaginile aparute ieri cu Adrian Nastase și Viorica Dancila alaturi de Xi Jinping, Vladimir Putin, si liderul nord-coree ...
-
Ministrul Energiei: "UE a transformat România în 'proasta' Europei. Am eliminat minele de cărbune și prețul energiei a crescut"
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat, joi, cum a ajuns Romania intr-o situație de neexplicat. Dintr-un stat care ...
-
Iluminarea inteligentă a drumului: cum un set de becuri auto de calitate poate face diferența
Atunci cand vine vorba de siguranța rutiera, puține componente ale unui autoturism joaca un rol mai esențial decat siste ...
-
Ajutorul militar acordat de România Ucrainei a ieșit până la urmă la iveală pe date exacte
Ajutorul militar acordat de Romania Ucrainei a fost și ramane un subiect de disputa in societatea romaneasca, in condiți ...
-
Bomba cu ceas a fondurilor de pensii olandeze poate detona sistemele din întreaga Europă
O rasturnare de situație de aproape 2 trilioane de euro (2,3 trilioane de dolari) se apropie de piețele obligațiunilor e ...
-
Putin și Xi vor să trăiască cel puțin 150 de ani. Discuția celor doi despre nemurire, surprinsă de camerele de supraveghere de la parada din Beijing
Președintele rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping au fost surprinși in privat vorbind despre cum ar pute ...
-
Scenariu absurd în școli. Ce ar urma să se întâmple în școli din 9 septembrie: Profesorii, îndemnați să enunțe doar titlul lecției
Cele doua sindicate reprezentative din invațamantul preuniversitar le recomanda membrilor sa boicoteze inceputul de an ș ...
-
Cămătarii vor rămâne fără sumele împrumutate și fără dobânzi. Legea a trecut de Camera Deputaților
Camatarilor li se vor confisca atat dobanzile obținute, cat și sumele imprumutate, prevede un proiect de lege de modific ...
-
Un copil din județul Iași s-a aruncat într-o fântână după o ceartă cu părinții. El a fost scos de pompieri
Un baiat in varsta de 10 ani din localitatea Cogeasca, comuna Letcani, a coborat intr-o fantana adanca de aproximativ tr ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu