Lovitură în moalele capului lui Grindeanu: Instanța anulează achiziția a 62 de trenuri deși contractul de miliarde de lei a fost deja semnat

Contractul de peste trei miliarde lei semnat de ministrul transporturilor în ianuarie cu polonezii de la PESA, pentru 62 de trenuri noi de scurt parcurs, va fi anulat. Printr-o decizie definitivă pronunțată vineri, 5 aprilie, de Curtea de Apel București, a fost admisă contestația francezilor de la ALSOM.

„Solutia pe scurt: Admite in parte plangerea Alstom Transport S.A.. Modifica Decizia atacata, in sensul ca admite in parte contestaţia formulată de Alstom Transport S.A. si, in consecinta: - anuleaza in parte: (i) Comunicările privind rezultatul procedurii, respectiv Adresa nr. 7616/ 30.10.2023 privind comunicarea rezultatului Procedurii de atribuire - Lotul 1, a Adresa nr. 7618/30.10.2023 privind comunicarea rezultatului Procedurii de atribuire - Lotul 2 şi Adresa nr. 7620/30.10.2023 privind comunicarea rezultatului Procedurii de atribuire - Lotul 3, precum si (ii) Raportul procedurii nr. 7612/27.10.2023 aferent Lotului 1, Raportul procedurii nr. 7613/27.10.2023 aferent Lotului 2 si Raportul procedurii nr. 7614/ 27.10.2023 aferent Lotului 3, in ceea ce priveste evaluarea ofertei PESA; - obliga Autoritatea contractanta la reevaluarea ofertei depuse de POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ S.A., conform motivelor expuse in considerentele prezentei hotarari. Respinge plangerea POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ S.A., ca neintemeiata. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 05.04.2024", se arată în minutea hotărârii CAB.

Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), semnase contractul cu PESA după decizia favorabilă a Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC). Se întâmplă rar ca instanța să întoarcă deciziile CNCS. Contractul presupune achiziția a 62 de rame electrice de scurt parcurs și mentenanța acestora pe o perioadă de 15 ani, cu posibilitatea suplimentării perioadei de mentenanţă cu încă 15 ani, fără organizarea unei proceduri competitive, prin încheierea unui act adiţional. Valoarea totală a contractului este de 3.038.000.000 lei, fără TVA. Finanțarea proiectului va fi asigurată prin Fondul de Modernizare (fonduri europene nerambursabile), iar cofinanţarea de la bugetul de stat.

Termenul de livrare al primei rame este de 24 de luni, de la semnarea contractului, iar livrarea întregului lot de 62 de rame se va efectua în termen de 36 de luni, la care se adaugă perioada de mentenanță de 15 ani, preciza MT. Curtea de Apel București a admis contestația ALSOM (Franța), la fel cum s-a întâmplat și la contractul pentru 20 de trenuri de lung parcurs. ARF urmează să decidă dacă se dispune suspendarea sau anularea contractului. Deocamdată, Autoritatea pentru Reformă Feroviară rămâne doar cu contractul pentru 37 de trenuri noi de lung parcurs de la ALSTOM. Primul tren e în teste la Făurei și ar putea intra în circulație abia în toamnă.