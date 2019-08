Luiza a fost de acord sa-l insoteasca! Ce spune Gheorghe Dinca

Avocatul lui Gheorghe Dinca, Claudiu Lascoschi, a declarat ca principalul suspect in cazul Caracal nu isi aminteste culoarea parului Luizei, insa clientul lui a sustinut in fata anchetatorilor ca fata a mers de buna voie cu el si nu a violat-o. Dinca nu a spus ca ar fi ars si trupul Luizei.

„Anchetatorii continua acum perchezitia si cauta probe. Vor sa vada daca s-au mai comis si alte infractiuni si ce probe exista in legatura c ceea ce existi in momentul de fata, cu cele doua omoruri pe care le-a recunoscut", a declarat avocatul lui Gheorghe Dinca, Claudiu Lascoschi, la Antena3.

In ceea ce priveste telefonul Alexandrei, aparatorul spune ca Dinca a colaborat cu anchetatorii, insa initial nu a fost crezut.

„S-au gasit acolo unde a aratat el. El vrea sa coopereze cu organul judiciar, a facut-o, a indicat din prima locul, doar ca nu a fost crezut. Ieri s-a gasit, am ajutat si eu sa se lamureasca mai clar situatia si a fost gasit telefonul Alexandrei. (...) Acolo unde a indicat inculpatul, acolo a fost gasit telefonul. Nu la el in casa, in niciun caz", a mai explicat aparatorul.

Gheorghe Dinca a declarat ca le-a ucis pe Luiza si Alexandra

Gheorghe Dinca ar fi declarat ca le-a ucis pe ambele fete, pe Luiza si pe Alexandra, insa nu sustine ca ar fi incinerat si trupul celei dintai fete.

„El a declarat ca ar fi ucis-o si pe ea, doar ca el nu precizeaza culoarea parului ei, adica nu isi aduce aminte. Desi s-a insistat, sustine ca nu-si aduce aminte. Cu Alexandra, situatia este clara, dar in ceea ce priveste pe Luiza, nu este inca lamurita situatia, din punctul meu de vedere. Dar el recunoaste doua omoruri. Adica doua fapte. (...) Nu cunosc sa fie indicat un loc in care sa fie ingropat trupul Luizei. Deci Luiza nu a fost ingropata, din ceea ce se stie in prezent, ceea ce a declarat el. El, ca modus operandi, a procedat la fel, dar pana la momentul in care cele doua victime au decedat. El nu sustine ca ar fi incinerat si trupul Luizei", explica Lascoschi.

Avocatul a oferit detalii si despre cum a intrat in contact Luiza cu Dinca.

„El sustine ca a luat-o, nu stiu locul, el oricum a precizat. Ea facea autostopul, el a luat-o, s-a dus cu ea catre destinatia ei, dupa aceea a oprit, dupa care a plecat spre domiciliul lui. Conform declaratiei lui, el sustine ca ea ar fi fost de acord sa-l insoteasca. Asa sustine el. Nu se cunosteau (nici cu Alexandra, nici cu Luiza, n.r.). A luat-o, dupa aceea, a lovit-o cu pumnul sau palma, a cazut si a decedat. (...) Ancheta e de-abia la inceput, are un curs favorabil in prezent, zic eu, in ceea ce priveste aflarea adevarului. El sustine ca doar doua victime a facut, in repetate randuri a sustinut", mai arata sursa citata. In ceea ce o priveste pe Alexandra, barbatul le-ar fi declarat anchetatorilor ca ar fi violat-o, dar in cazul Luizei, sustine ca nu a fost viol.