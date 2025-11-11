Măsuri dure pentru cei care nu-și plătesc amenzile rutiere și impozitele locale: nu vor putea tranzacționa imobile și mașini, vor avea permisul suspendat automat

Liderii coaliției de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR au convenit marți schimbarea legislației pentru introducerea de măsuri dure împotriva persoanelor care nu-și plătesc amenzile rutiere și impozitele locale, a declarat pentru G4Media ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Persoanele cu restanțe la taxele locale nu vor putea să vândă sau să cumpere imobile și mașini, au decis liderii coaliției. Ministrul Dezvoltării a declarat că, pe lângă reducerile de cheltuieli, liderii coaliției au convenit și alte modificări:

Posibilitatea de angajare a unui funcționar public cu jumătate de normă. "E cazul pentru primării mai mici care pot angaja cu jumătate de normă un contabil sau un expert în achiziții", a dat ca exemplu ministrul Cseke Attila

Obligativitatea plății la bugetul local a taxelor și impozitelor atât pentru vânzătorul unui imobil sau al unei mașini, cât și pentru cumpărător. Cu alte cuvinte, o persoană nu va putea cumpăra sau vinde un imobil sau un autoturism decât dacă și-a plătit taxele locale

Permisul de conducere suspendat va putea fi redobândit doar dacă persoana și-a plătit amenzile și taxele locale la bugetul local

Dacă un șofer nu își plătește amenzile rutiere în 90 de zile lucrătoare, i se suspendă automat permisul de conducere

Apare posibilitatea ca o autoritate centrală (minister, de exemplu) să preia activitatea de suport la instituțiile subordonate.

"Ministerul Dezvoltării va putea să furnizeze activitatea juridică, economică, de achiziții sau comunicare la instituțiile din subordine, de exemplu", a declarat ministrul Cseke Attila pentru G4Media. Pachetul de reformă convenit va permite șefilor de instituții centrale (ministere, agenții guvernamentale etc.) și locale (primării și consilii județene) să decidă cum își scad aceste cheltuieli - prin concedieri sau scăderi de salarii.