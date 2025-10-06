Măsurile de austeritate au dus mica economie în prăpastie: România înregistrează cel mai puternic recul în zona comerțului

În urma măsurilor de austeritate impuse de premierul Ilie Bolojan, micii afaceriști din România se află într-o situație extrem de dificilă, iar acest lucru se reflectă în vânzările cu amănuntul.

Vânzările cu amănuntul au crescut uşor în zona euro şi au rămas stabile în Uniunea Europeană în luna august, însă România a avut cea mai puternică scădere a vânzărilor din blocul comunitar, arată datele publicate luni de Eurostat, scrie Agerpres.

Conform oficiului european, vânzările cu amănuntul au crescut cu 0,1% în zona euro şi au rămas stabile în Uniunea Europeană, în luna august 2025 comparativ cu luna iulie 2025. Cu toate acestea, ţările membre cu cele mai importante scăderi ale vânzărilor cu amănuntul au fost: România (minus 4%), Polonia (minus 0,8%), Luxemburg şi Portugalia (minus 0,7%).

De asemenea, în ritm anual, vânzările cu amănuntul au crescut cu 1% în zona euro şi cu 1,1% în Uniunea Europeană. Şi în acest caz, România a avut cel mai important declin al vânzărilor cu amănuntul din UE, cu o scădere de 3,8%.

Conform datelor publicate anterior de INS, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în luna august 2025, comparativ cu luna precedentă, a scăzut, pe ansamblu, cu 7,2%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-11,7%), vânzările de produse nealimentare (-8,0%) şi la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-3,3%).

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a scăzut, pe ansamblu, în luna august 2025, comparativ cu luna precedentă, cu 4%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-3,4%), vânzările de produse nealimentare (-3,1%) şi la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-2,9%).

De asemenea, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în luna august 2025, comparativ cu luna august 2024, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 4%, ca urmare a declinului înregistrat la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-6%), vânzările de produse nealimentare (-3,2%) şi la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-2,3%).

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în ritm anual, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 2,1%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-4,4%) şi la vânzările de produse nealimentare (-0,4%). Comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate a crescut cu 5,9%.