Meșterul Manele acuză că DIICOT i-a închis toate canalele și radioul: Americanii i-au retras muzica de pe platformele de streaming!

Călin-Liviu Georgescu, scenarist, producător, regizor, critic de film, fotograf, scriitor și umorist, susține că întreg catalogul muzical al proiectului său „Meșterul Manele" a fost retras de pe principalele platforme de streaming, în urma unei solicitări formulate de DIICOT.

Într-o postare publicată pe Facebook, Georgescu afirmă că a fost informat de distribuitorul american de muzică DistroKid că piesele sale au fost eliminate de pe platforme precum Spotify, iTunes, Tidal și YouTube Music. „În această seară, distribuitorul american de muzică Distrokid m-a informat că întreg catalogul muzical Meșterul Manele a fost retras de la distribuție de pe platformele de streaming muzical, Spotify, iTunes, Tidal, YouTube Music și altele vreo zece, la cererea DIICOT", a scris Georgescu.

Acesta a publicat și o captură a notificării primite de la DistroKid, în care sunt enumerate mai multe materiale muzicale asociate proiectului „Meșterul Manele". În mesajul transmis de platformă se arată că serviciile de streaming au primit o solicitare de eliminare a conținutului, iar DistroKid precizează că nu este implicată în dispută și că doar transmite informațiile primite. În continuarea mesajului, Georgescu a comentat în registru ironic decizia despre care spune că a dus la eliminarea catalogului său muzical.

„Așa că, cine mai vrea să asculte muzica Meșterul Manele în altă parte în afară de YouTube, să se ducă la DIICOT să dea play", a scris acesta. El a făcut referire și la albumul „DULCICĂ RĂU", despre care spune că a fost inclus printre materialele eliminate. „Cel mai rău îmi pare că DIICOT a interzis albumul DULCICĂ RĂU, că ăla chiar că era un dulcic", a afirmat Georgescu.

Autorul a susținut inițial că muzica sa mai putea fi ascultată pe YouTube, însă ulterior a revenit cu o actualizare. „Later edit: mi-au închis și radioul, deci fredonați-le singuri", a scris acesta. Până la această oră, DIICOT nu a transmis un punct de vedere public cu privire la afirmațiile lui Călin-Liviu Georgescu privind solicitarea de eliminare a catalogului muzical de pe platformele de streaming.