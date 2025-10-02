Medici cărora li s-a interzis să profeseze în alte țări activează în continuare în România. Unul dintre ei este cercetat în Marea Britanie pentru agresiuni sexuale
Postat la: 02.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Medici care au fost sancționați, în mai multe țări, prin interdicția de a practica această activitate, continuă să lucreze, exact în acest domeniu, în România.
Este vorba de medici acuzați de abuz sexual, tratamente greșite sau implanturi mamare realizate fără acordul pacientului. Aceste situații sunt semnalate de site-ul OCCRP (Proiectul pentru Raportarea Crimei Organizate și Corupției), într-o investigație publicată la data de 2 octombrie 2025.
Primul caz - și totodată cel mai șocant - semnalat în această investigație este cel al medicului Iuliu Stan, care la data comiterii faptelor lucra într-un spital public din Marea Britanie. În anul 2024, o instanță medicală britanică (Medical Practitioners Tribunal Service) a decis că medicul Iuliu Iosif Marian Stan nu mai are voie să practice medicina în Regatul Unit, întrucât "a supus pacienții la proceduri inutile, invazive și intime pentru propria satisfacție sexuală".
Potrivit OCCRP, medicul menționat ar fi administrat analgezice sau laxative, pe cale rectală, de 277 de ori, timp de cinci ani, unor pacienți bărbați, și o dată unei femei.
Printre pacienții tratați astfel a fost și John - un tânăr care a ajuns la spital cu un umăr dislocat și cu un deget sfâșiat, după ce fusese victima unui atac. Medicul Stan, care atunci lucra ca ortoped la Royal Cornwall Hospital din sud-vestul Angliei, i-a spus pacientului John că trebuie să-i administreze un supozitor pe cale rectală pentru a-i calma durerea. John l-a întrebat pe medic dacă nu există o altă soluție pentru atenuarea durerii, iar medicul român i-a spus că trebuie să procedeze în acest fel.
Instanța medicală a explicat că această practică este neobișnuită pentru un medic, întrucât medicamentele prescrise de medici sunt administrate de obicei de asistenți. În anumite cazuri, medicul Stan ar fi abuzat același pacient de mai multe ori.
Comisia medicală de anchetă a stabilit că excluderea lui Stan din rețeaua sanitară britanică este „singura modalitate de a proteja pacienții".
Dar în prezent, doctorul Stan lucrează la Spitalul de Urgență din Cluj-Napoca. Colegiul Medicilor din România a fost notificat de Colegiul Medicilor din Marea Britanie, încă din martie 2024, asupra situației medicului Stan, dar partea română nu a luat nicio măsură. Șeful Colegiului Medicilor din Cluj, Ion Cosmin Puia, a declarat că interdicția pe care medicul Stan a primit-o în Marea Britanie nu este relevantă în România, pe motiv că Marea Britanie nu mai face parte din UE.
„Nu avem ce investigații să facem noi, de aici, despre ce s-ar fi întâmplat în urmă cu nu știu cât timp în Marea Britanie", a declarat Puia.
Ca și Iuliu Stan, în România sunt și alți medici cărora le-a fost revocat dreptul de practică în alte țări, dar activează oficial în sistemul sanitar din România. Un alt exemplu oferit de OCCRP este cel al lui Ragheb Nouman. Acesta este cetățean român de origine siriană, absolvent al Universității de Medicină și Farmacie din Timișoara în 1991.
Nouman s-a înregistrat ca medic ortoped în Marea Britanie în 2008 și a lucrat la spitale din Anglia și Scoția. Acesta a fost exclus din registrul medicilor britanici în anul 2015 pentru activitate clinică „inacceptabilă" și pentru comentarii rasiste la adresa colegilor săi.
„Indienii ar trebui să curețe toalete, nu să practice medicina", ar fi spus el.
Totodată, la un test de cunoștințe medicale, acesta a obținut un scor de doar 25,83%, față de procente de 50 - 75 % obținute de medicii din grupul de referință. Tribunalul medical britanic a considerat că medicul Nouman reprezintă un risc pentru pacienții săi.
Cu toate acestea, Ragheb Nouman a obținut, în 2021, dreptul de practică în România. Acum lucrează în cadrul unei clinici private din Timișoara ca ortoped și figurează cu drept de practică pe site-ul Colegiului Medicilor din România.
