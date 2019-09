Membru Cosa Nostra arestat la Buzau

Operatiune ampla a politistilor romani in colaborare cu carabinierii la Buzau. Un membru al temutei organizatii Cosa Nostra a fost arestat in comuna Smeeni.

Astazi dimineata, in com Smeeni, jud Buzau, in baza unui mandat european de arestare emis de Tribunalul din Palermo, ofiteri de politie ai Serviciului de Informatii Criminale din IPJ Buzau l-au arestat pe cetateanul roman IACOB Stelica, acuzat de asociere de tip mafiot, tentativa de santaj si distrugere prin incendiere.

Conform datelor comunicate de Comandamentul Provincial al Carabinierilor din Trapani (Sicilia), cetateanul roman este membru al familiei mafiote Cosa Nostra. Aceasta este prima arestare efectuata in urma colaborarii Politiei Romane cu Politia Italiana, in care s-au solicitat verificari pentru localizarea a 109 cetateni romani condamnati in Italia pentru omor si asociere de tip mafiot. Informatia a fost data de jurnalistul Radu Tudor, pe blogul sau.