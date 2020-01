Meteo: Inceput de saptamana ploios

Saptamana incepe cu ploi in toate regiunile tarii, insa temperaturile se mentin destul de ridicate pentru aceasta perioada din an.

Luni ploua in toata tara si vor fi maxime de 8 grade in Moldova, 7 in Maramures, 6 in Crisana, 7 in Transilvania, 6 in Banat, 7 in Oltenia, 10 in Muntenia si 12 grade in Dobrogea.

In Bucuresti, luni va ploua slab, iar cerul va fi partial noros. Temperatura maxima va fi de 6 grade Celsius.

Iata maximele de luni in alte orase din tara:

Brasov: 6 grade

Oradea: 4 grade

Constanta: 10 grade

Suceava: 8 grade

Baia Mare: 8 grade

Cluj-Napoca: 4 grade

Pitesti: 8 grade

Sibiu: 4 grade

Iasi: 8 grade

Galati: 8 grade

Arad: 3 grade

Ploiesti: 8 grade

Timisoara: 4 grade

Craiova: 6 grade

Drobeta-Turnu Severin: 8 grade

Giurgiu: 8 grade

Targu Mures: 6 grade

Si marti se anunta ploi in toate regiunile tarii. Situatia temperaturilor maxime arata astfel: vor fi 11 grade in Moldova, 8 in Transilvania, 6 Maramures, 8 Crisana, 11 Banat, 12 Oltenia si Muntenia, iar in Dobrogea vor fi 9 grade Celsius.

In Capitala, marti, vor fi maxim 8 grade Celsius, cu cer partial noros.

Iata maximele de marti in alte orase din tara:

Brasov: 5 grade

Oradea: 7 grade

Constanta: 9 grade

Suceava: 9 grade

Baia Mare: 5 grade

Cluj-Napoca: 7 grade

Pitesti: 9 grade

Sibiu: 6 grade

Iasi: 8 grade

Galati: 9 grade

Arad: 7 grade

Ploiesti: 11 grade

Timisoara: 9 grade

Craiova: 12 grade

Drobeta-Turnu Severin: 11 grade

Giurgiu: 12 grade

Targu Mures: 7 grade