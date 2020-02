Meteo: Ploile ne tulbura putin vremea de primavara

Ploile din urmatoarele zile vor strica putin vremea frumoasa cu care ne-am obisnuit in ultima vreme.

Joi, ploile vor pune stapanire pe intreaga tara. Se anunta maxime de 10 grade in Moldova, 7 in Maramures, 9 in Crisana, 8 in Transilvania, 10 in Banat, 12 in Oltenia, 9 in Muntenia si 10 grade in Dobrogea.

In Bucuresti, avem parte de ploaie si maximum 9 grade.

Iata maximele de joi in alte orase din tara:

Brasov: 4 grade

Oradea: 9 grade

Constanta: 8 grade

Suceava: 6 grade

Baia Mare: 7 grade

Cluj-Napoca: 6 grade

Pitesti: 8 grade

Sibiu: 5 grade

Iasi: 10 grade

Galati: 10 grade

Arad: 10 grade

Ploiesti: 8 grade

Timisoara: 9 grade

Craiova: 10 grade

Drobeta-Turnu Severin: 12 grade

Giurgiu: 9 grade

Targu Mures: 6 grade

Si vineri se anunta precipitatii sub forma de ploi si ninsori. Vor fi maxime de 11 grade in Moldova, 4 in Maramures, 7 in Crisana, 7 in Transilvania, 10 in Banat, 11 in Oltenia, 10 in Muntenia si 10 grade in Dobrogea.

In Bucuresti, nu va mai ploua si vor fi 10 grade.

Iata maximele de vineri in alte orase din tara:

Brasov: 5 grade

Oradea: 7 grade

Constanta: 8 grade

Suceava: 9 grade

Baia Mare: 7 grade

Cluj-Napoca: 7 grade

Pitesti: 11 grade

Sibiu: 8 grade

Iasi: 9 grade

Galati: 9 grade

Arad: 10 grade

Ploiesti: 11 grade

Timisoara: 10 grade

Craiova: 12 grade

Drobeta-Turnu Severin: 12 grade

Giurgiu: 11 grade

Targu Mures: 7 grade