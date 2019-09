Metoda prin care foștii șefi ai Academiei de Poliție ar fi încercat să ascundă că vor să o discretiteze pe jurnalista Emilia Șercan

În încercarea de a o discredita pe Emilia Șercan, chestorul Adrian Iacob și comisarul sef Petrică-Mihail Marcoci l-au pus pe Gheorghe-Adrian Bărbulescu să strângă probe compromițătoare împotriva jurnalistei. Ei ar fi discutat despre acest plan prin intermediul unor aplicații criptate, astfel încât conversațiile lor să nu fie interceptate, potrivit rechizitoriului procurorilor DNA.

Jurnalista Emilia Șercan a făcut mai multe investigații privind doctorate plagiate la Academia de Poliție și a dezvăluit că lucrarea lui Adrian Iacob este plagiată în proporție de cel puțin 70%. Ulterior au fost demarate anchete la nivelul Ministerului Afacerilor Interne și a Academiei Poliției.

„...articolele părții civile au generat dezbateri publice intense, determinând demararea unor anchete administrative la nivelul Ministerului Afacerilor Interne și a unor verificări ale comisiei de etică din cadrul Academiei, care ar fi putut avea consecințe semnificative asupra carierelor celor doi", se precizează în rechizitoriu.

În acest context, Marcoci și Iacob l-ar fi determinat pe un fost student al unității de învățământ, Bărbulescu Gheorghe Adrian, să-i transmită mesaje de amenințare Emiliei Șercan, jurnalist de investigații, pentru a o constrânge să înceteze investigațiile jurnalistice care vizau suspiciunile de plagiat din cadrul academiei.

Iacob și Marcoci au profitat de diferența de vârstă, gradul profesional, precum și de recunoștința lui Bărbulescu, pentru că după absolvire a fost menținut în cadrul academiei, și i-ar fi cerut polițistului ajutorul.

„Profitând de ascendentul pe care i-l dădeau relația de subordonare funcțională, diferența de vârstă și de grad profesional, relația personală care se dezvoltase între ei și recunoștința pentru oportunitatea de a continua să activeze în mediul universitar, în cursul lunii martie 2019 Iacob Adrian i-a cerut lui Bărbulescu Gheorghe-Adrian să îl ajute în demersurile care vizau partea civilă. Bărbulescu Gheorghe-Adrian a acceptat, iar în perioada care a urmat, contactele dintre cei doi s-au intensificat semnificativ, (.....). Comunicările dintre cei doi se realizau folosind în mod exclusiv aplicații criptate1 , pentru a evita interceptarea comunicațiilor".

Iacob și Marcoci i-ar fi cerut lui Bărbulescu să cumpere mai multe cartele pre-pay și să îi trimită mesaje de amenințare jurnalistei.

Bărbulescu a acceptat, iar în perioada următoare, contactele dintre el și Iacob s-au intensificat. Pentru a se proteja, cei doi discutau despre ce urmează să facă pe niște aplicații criptate.

„Comunicările dintre cei doi se realizau folosind în mod exclusiv aplicații criptate, pentru a evita interceptarea comunicațiilor", potrivt rechizitoriului.

Marcoci i-ar mai fi cerut ofițerului Bărbulescu să cumpere două telefoane mobile și să creeze două conturi de email fictive, în același scop, însă martorul s-a temut de posibilele repercusiuni și nu a dat curs solicitării.

Adrian Iacob i-a mai cerut inițial lui Gheorghe-Adrian Bărbulescu să caute pe internet informații potențial compromițătoare la adresa jurnalistei.Fostul student a găsit mai multe articole de presă care făceau referire la activitatea părții civile, le-a imprimat și i le-a predat lui Iacob.

În același timp, ambii ofițeri i-ar fi promis fostului student că îi vor asigura protecția pentru a nu fi tras la răspundere penală.

„Ambii ofițeri superiori au avut mai multe discuții cu Bărbulescu Gheorghe-Adrian, atât împreună cât și separat, prilej cu care l-au asigurat că nu va putea fi depistat de organele de urmărire penală".

Ofițerii Academiei de Poliție, trimiși în judecată de DNA

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea în judecată a fostului rector al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza", Adrian Iacob, dar și a fostului prorector, Petrică-Mihail Marcoci, fiecare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de instigare la șantaj. Potrivit anchetatorilor, cei doi l-au determinat pe fostul student Bărbulescu Gheorghe Adrian, să o amenințe pe jurnalista Emilia Șercan care anchetamai multe cazuri de doctorate plagiate de la Academia de Poliție.

În timp ce foștii șefi ai Academiei au negat acuzațiile, Bărbulescu Gheorghe-Adrian și-a recunoscut faptele și a pledat ca vinovat. Procurorii DNA au dispus disjungerea cauzei în vederea încheierii unui act acord cu Bărbulescu.

Emilia Șercan, amenințată cu moartea

„Luni seara, la ora 21,05, am primit un mesaj de amenințare cu moartea. Mesajul vine în contextul în care de trei săptămâni public în mod constant informații despre tezele de doctorat plagiate de la Academia de Poliție, instituție aflată în subordinea Ministerului de Interne, iar alte materiale erau în pregătire.(...)

Am încercat să îmi explic de de am primit aceste amenințări: dezvăluirile legate despre Academia de Poliție, așa cum am scris în penultima mea anchetă publicată pe PressOne, riscă să lase instituția fără o bună parte dintre profesorii care au doctoratele susținute acolo și care, cel mai probabil, sunt și ele plagiate. Pentru un profesor, o teză de doctorat plagiată înseamnă încheierea carierei academice.

Am depus chiar luni noaptea plângere la Poliția Capitalei și sper că polițiștii își vor face treaba, iar cel sau cei care au recurs la amenințări vor fi prinși cât mai repede. Ministrul de Interne și șeful IGPR au fost informați despre amenințările pe care le-am primit", a scris jurnalista pe pagina sa de Facebook, acum aproximativ 5 luni.