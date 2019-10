Mihai Fifor avertizeaza: Pregatiti-va! Winter is coming!

Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, considera ca in cazul in care opozitia va prelua Guvernul si vor castiga prezidentialele vor urma zile negre pentru majoritatea romanilor. El ii avertizeaza cu celebra replica din serialul "Game of Thrones" - "Winter is coming!".

"Am prezentat ieri programul de guvernare al PNL: 1 din 3 bugetari ramane pe drumuri, cresc impozitelor pe salarii (inclusiv la privat, inclusiv la IT-isti!), stop cresterilor de pensii prevazute in lege, se sterg de pe harta judetele si 2.000 de comune. Nu m-a contrazis nimeni. Dimpotriva, „ministrul to be appointed la Finante" din partea PNL a plusat: anularea voucherelor de vacanta, a sporurilor si bonusurilor, dar si impozitarea suplimentara a salariilor bugetarilor.

Nici USR nu se lasa mai prejos: maniosul Andrei Caramitru, propus tot la Finante, anunta si el concedieri masive la stat, dar si fabricarea de dosare pentru DNA pentru toti bugetarii, asa... ca sa nu mai miste nimeni in front! Nu e deloc o gluma. Ii putem opri doar daca vom fi uniti la votul din noiembrie! Pensionari, medici, profesori, politisti, militari, IT-isti, constructori, fermieri, angajati la stat sau la privat, in mediul rural sau urban... Pregatiti-va! Winter is coming!", scrie Mihai Fifor.