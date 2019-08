Ministerul Finantelor a publicat proiectul rectificarii bugetare

Ministerul Finantelor Publice a anuntat, marti, ca a publicat proiectul rectificarii bugetare si asigura respectarea limitei de 2,76% a deficitului bugetar, in conditiile in care Produsul Intern Brut (PIB) estimat pentru acest an s-a majorat la 1031 miliarde lei (217,9 miliarde euro), fata de 1022,5 miliarde lei cat s-a estimat la inceputul anului.

"Proiectul rectificarii bugetare asigura sumele necesare pentru plata pensiilor si a salariilor. De asemenea, sunt asigurate sumele necesare pentru proiectele de investitii aflate in derulare, in timp ce sunt reduse sumele alocate institutiilor cu un grad scazut de utilizare a banilor alocati", precizeaza ministerul. Totodata, se asigura suma de 135 milioane lei pentru finalizarea procesului de restituire a taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule, a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si a timbrului de mediu pentru autovehicule, reprezentand accesoriile ramase la suma restituita (dobanzi).

Ministerul a anuntat ca se vor aloca 500 milioane lei pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse in acest an. Bugetele locale cresc cu 4,4 miliarde lei, din care 2,9 miliarde de lei pentru echilibrare. Din aceasta suma, se prevad in suma globala 1,5 miliarde lei, urmand ca diferenta sa se aloce ulterior prin hotarare de Guvern 1,5 miliarde de lei pentru Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL). Totodata, s-a majorat cu 400 milioane lei plafonul de imprumuturi/ trageri pentru unitatile administrativ teritoriale. De asemenea, plafoanele de contractare acordate din disponibilitatile contului general al Trezoreriei Statului, pentru finantarea proiectelor de investitii in cadrul Fondului de Dezvoltare si Investitii, se stabilesc in suma de 10 miliarde de lei. Au fost reduse bugetele la Ministerul Transporturilor (-128,8 milioane lei), Ministerul Fondurilor Europene (-681,9 milioane lei), Ministerul pentru Mediul de afaceri, Comert si Antreprenoriat (-243 milioane de lei), Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (- 310,4 milioane de lei), Ministerul Cercetarii si Inovarii (- 369,1 milioane lei), Ministerul Educatiei Nationale (-1,03 miliarde lei), Secretariatul General al Guvernului (-143,6 milioane lei). La institutiile la care au fost diminuate creditele bugetare, nu au fost diminuate corespunzator si creditele de angajament, astfel incat sa nu fie afectat procesul de contractare a proiectelor finantate din fonduri europene precum si a lucrarilor de investitii. Diminuarea se refera doar la creditele bugetare (cash), potrivit ministerului.