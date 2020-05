Ministrul Finantelor: Cresterea economica din primul trimestru reduce foarte mult probabilitatea unei recesiuni tehnice

Cresterea economica inregistrata de Romania in primul trimestru al acestui an reduce foarte mult probabilitatea unei recesiuni tehnice in Romania in 2020, a declarat, vineri seara, ministrul Finantelor, Florin Citu.

"In T1 am reusit sa eliminam dintr-o data toate acele scenarii apocaliptice pe care le-am vazut in ultima perioada aruncate atat de trompetele PSD cat si de alti analisti care nu sunt la fel de profesionisti sau poate nu au aceeasi informatie. Acele scenarii apocaliptice au fost aruncate la gunoi cu aceasta crestere economica din primul trimestru.

Al doilea lucru, a crescut foarte mult probabilitatea ca in acest an sa nu avem recesiune tehnica. Recesiunea tehnica este definita ca doua trimestre consecutive de contractie economica. Faptul ca avem in primul trimestru aceasta crestere economica reduce foarte mult sansele unei recesiuni tehnice. Este un lucru important pentru ca Romania se finanteaza de pe pietele internationale, de pe pietele interne si avem nevoie de credibilitate", a afirmat Citu, la Digi24.

Ministrul a reamintit ca in luna aprilie incasarile la buget au fost mai mari cu aproximativ un miliard de lei fata de anul trecut, iar in 2019 era o perioada de crestere economica pe cand acum tara se confrunta cu cea mai mare criza.

El a subliniat, in context, ca firmele private din Romania au raspuns foarte bine la stimulii injectati in economie.

"Am returnat in economie prin rambursari de TVA 6 miliarde de lei in doua luni. Am decontat concedii medicale in medie de 400 de milioane de lei in martie si aprilie. Pana am venit noi la guvernare erau si de 50 de milioane de lei. Am dat banii companiilor inapoi, banii lor de drept, iar companiile au raspuns, au platit la randul lor alte facturi si acei bani s-au intors catre buget", a explicat Citu.

In ceea ce priveste evolutia economica din trimestrul doi, ministrul Finantelor a mentionat ca luna aprilie a fost o luna totala de stare de urgenta si va avea un impact asupra PIB. Totodata, el precizeaza, insa, ca incepand din a doua parte a lunii mai si in luna iunie sunt sanse ca ceea ce s-a pierdut in aprilie sa fie recuperat.

"Avem toate sansele sa continuam in partea doua a lunii mai si iunie sa recuperam ce s-a pierdut in aprilie. Depinde foarte mult de noi, de politica fiscala, sa continuam o politica fiscala relaxata si in acelasi timp tandemul politica fiscala - politica monetara sa fie la fel. Relaxarea politicii monetare a ajutat foarte mult. Cred in continuare ca si politica monetara va contribui prin relaxare in continuare a conditiilor, exista loc poate si la RMO (rezerve minime obligatorii, n.r.) dar si la dobanzi, o relaxare care alaturi de relaxarea politicii fiscale este combinatia perfecta.

Este lectia crizei din 2008 pe care am invatat-o, sa injectam lichiditate in sistem atunci cand este nevoie. Toate companiile au nevoie de lichiditate. Acest lucru se face prin tot felul de instrumente. Avem IMM Invest, urmeaza si fratele mai mare al lui IMM Invest, prin Eximbank, pentru companii mari si vor urma si alte produse", a mai spun Florin Citu.

Potrivit acestuia, o banca participanta in programul de sprijin pentru IMM-uri are deja aprobate 1.000 de dosare si va mai dura cateva zile pana cand firmele vor merge sa ia imprumuturile.

"Sa comparam cu celelalte proiecte implementate in Romania in ultimii trei ani de zile cand doi trei ani la rand stateau companiile respective si nu primeau banii de la stat. Aici vorbim de cateva zile. Start-up Nation, un program implementat de socialisti in ultimii ani. Cand am venit la guvernare, in noiembrie, erau in buget 50 milioane de lei pentru Start-up Nation, iar facturile pentru 2017, 2018 si 2019 erau de aproape un miliard 500 de milioane de lei.

A trebuit sa punem bani in buget, la rectificarea bugetara, a crescut deficitul bugetar, dar trebuia sa platim acele facturi. Oamenii luasera imprumuturi de la banci ca sa-si finanteze afacerea pe promisiunea ca o sa fie platiti de la stat. Noi nu facem asa. A durat cateva zile si companiile veti vedea ca isi primesc banii. Eu spun ca este un program de succes si daca merge la fel de bine pe cat ne asteptam ca merge suntem pregatiti sa crestem plafonul mai sus de 15 miliarde de lei ca tot mai multe companii din Romania sa aiba acces la acest produs", a subliniat seful de la Finante.

Potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS) publicate vineri, Produsul Intern Brut (PIB) a crescut in primul trimestru din acest an 0,3% fata de trimestrul precedent si cu 2,4%, serie bruta, comparativ cu perioada similara a anului trecut.

Romania a inregistrat, astfel, cel mai semnificativ avans al economiei din cele 27 de state membre ale UE, in primul trimestru din 2020, comparativ cu perioada similara din 2019, arata estimarea preliminara publicata vineri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).