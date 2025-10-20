Românii au inlocuit cu YouTube și TikTok televiziunile tradiționale in care nu mai au incredere. Sunt primii in Europa la transmiterea de informatii false

In urma cu cateva zile a apărut stirea ca România ocupă primul loc în Europa la folosirea rețelelor de socializare ca sursă principală de informare, potrivit unui nou studiu de Aura Print. In plus, peste jumătate dintre tinerii între 18 și 24 de ani spun că își iau știrile direct de pe platforme sociale. La grupa de varsta de pana la 40 de ani, Youtube si Tik-tok inlocuiesc deja informatiile de la televiziunile traditionale, in care nu mai au incredere.

Conform datelor colectate din 24 de țări europene, România a obținut un scor de 83,2 din 100, depășind state precum Serbia, Grecia și Bulgaria. Per total, 31% dintre români folosesc YouTube pentru știri, în timp ce 25% preferă TikTok, cu un total de 56%, dar cu o medie ajustata de 51% (5% se presupune ca folosesc pentru stiri ambele platforme). Totuși, un paradox interesant reiese din același raport: 48% dintre români evită intenționat știrile, acuzând „supraîncărcarea informațională". Cu alte cuvinte, oamenii vor informații rapide, dar nu vor să fie copleșiți de ele.

De asemenea, o mare parte din cei chestionati declara ca nu mai au incredere in stirile transmise de televeziunile traditionale, care au si pierdut imens in rating si in publicitate. Ca o concluzie, aici a condus asa zisa "informare numai din surse oficiale" care a fost sintagma folosita in pandemie si mai apoi in razboiul din Ucraina - nu numai in România, ci in toata Europa - ceea ce a resuit sa-i indeparteze de fapt pe oameni de la sursele de stiri traditionale, catre sursele alternative.

Cercetătorii de la Aura Print atrag atenția că succesul rețelelor de socializare ca sursă de știri este explicabil prin accesibilitatea și viteza cu care circulă informațiile. Totuși, avertizează că aceste platforme „pot oferi informații incomplete sau eronate", iar algoritmii tind să creeze bule informaționale, care limitează diversitatea opiniilor.

Cu alte cuvinte, oamenii se duc catre stirile de care sunt atrasi cel mai mult si pe care le fac virale, iar in urma studiului se arata ca majoritatea acestor informatii sunt fie distorsionate - dupa principiul "telefonului fara fir" unde un cuvand spus la capatul unui sir de oameni care si-l transmit unul altuia ajunge la sfarsit un alt cuvant, fie asemanator fie unul total diferit. In acest studiu, Romania ocupa si primul loc la propagarea de fake-news.