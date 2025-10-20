Marele plan al lui Donald Trump de reconstrucție a Fâșiei Gaza va avea un cost uriaș: Americanii deja și-au făcut calculele

Repararea distrugerilor din Fâșia Gaza ar putea necesita aproximativ 50 de miliarde de dolari, potrivit trimisului special al Statelor Unite, Steve Witkoff, care consideră că suma nu este „mare" raportat la regiune.

Trimisul special al Statelor Unite pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, a declarat într-un interviu pentru CBS News că reconstrucția Fâșiei Gaza, devastată de bombardamentele israeliene, ar putea costa aproximativ 50 de miliarde de dolari. Organizația Națiunilor Unite estimează, însă, că ar fi nevoie de cel puțin 70 de miliarde de dolari pentru a reconstrui teritoriul după aproape doi ani de război între Israel și Hamas.

Potrivit Programului ONU pentru Dezvoltare (UNDP), există semne încurajatoare că state arabe, țări europene și Statele Unite ar putea contribui la finanțarea procesului de reconstrucție. După încetarea focului, mii de locuitori din Gaza s-au întors în cartierele lor, conștienți deja că își vor găsi casele în ruine.

Perspectiva reconstruirii locuințelor, afacerilor și a tuturor instituțiilor și serviciilor necesare pentru o viață normală în Gaza este descurajantă din orice punct de vedere: ONU estimează că pagubele se ridică la 70 de miliarde de dolari. După cum afirmă profesorul Andreas Krieg, expert în securitate în Orientul Mijlociu de la King's College din Londra: „Este mai rău decât să o iei de la zero - aici nu începi de la nisip, ci de la moloz."