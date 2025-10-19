A scăpat miraculos: o tânără de 28 de ani a fost filmată cerând ajutor de sub dărâmături și a fost salvată

Explozia puternică produsă vineri dimineață într-un bloc din cartierul Rahova a curmat viețile a trei oameni, dar există și o supraviețuitoare scoasă de sub muntele de moloz prăbușit peste ea. Tânăra de 28 de ani a fost prinsă sub mormanul de beton la etajul 5. Salvatorii au numit-o un adevărat miracol.

O filmare cu această tânără, blocată între bucățile de beton și făcând semne disperate către salvatori pentru a fi ajutată, a stârnit emoție uriașă în mediul online. Ulterior, surse medicale au confirmat că femeia a fost scoasă dintre ruine și transportată la spital. „A fost transportată la spital, dar a refuzat internarea și a plecat acasă!", au declarat aceleași surse.

Femeia are 28 de ani și locuia în blocul afectat, la un etaj superior. Deflagrația a făcut ca podeaua să se prăbușească sub ea, iar corpul să îi fie prins între bucățile de beton, la etajul 5. În ciuda șocului și a rănilor, a reușit să supraviețuiască și să ceară ajutor prin gesturi.