CCR a declarat neconstituțională reforma pensiilor magistraților pe motiv de formă. Legea poate fi adoptată din nou cu aceleași prevederi dar cu respectarea formei

Curtea Constituțională Curtea Constituțională a admis, luni, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) în legătură cu Legea privind pensiile magistraților. Verdictul de neconstituționalitate a fost dat pe motive extrinseci, care nu vizează aspectele reformei.

În favoarea admiterii sesizării depuse de Lia Savonea au votat judecătorii Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Mihaela Ciochină. Pentru respingerea sesizării au votat Simina Tănăsescu, Iulia Scântei, Csaba Asztalos și Dragoș Dacian. Astfel, votul a fost 5:4 în favoarea admiterii sesizării Înaltei Curți. CCR a precizat într-o informare de presă că a admis obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.

Obiecția Înaltei Curți a vizat faptul că CSM ar fi avut prea puțin timp ca să evalueze proiectul de lege și să-și formuleze un punct de vedere. Avizul CSM trebuie dat, potrivit legii, în maximum 30 de zile, dar jurisprudența CCR a precizat în mai multe rânduri că intervalul trebuie să fie „rezonabil". CSM a luat act pentru prima dată de prevederile acestei legi pe 29 iulie, când, în virtutea colaborării instituționale, i-a fost prezentat un tabel cu principalele modificări și i-a fost solicitat un punct de vedere. CSM a refuzat însă să-l exprime, pe motiv că nu dorește să analizeze decât proiecte de lege ca atare, și nu drafturi.

Pe 29 august, Guvernul a adoptat în ședință proiectul pe care și-a asumat răspunderea în Parlament pe 1 septembrie. În sesizarea de neconstituționalitate, ICCJ a invocat faptul că CSM a avut prea puțin timp la dispoziție ca să analizeze și să emită avizul și că între data de 22 august, când s-a cerut avizul, și 29 august, când s-a adoptat în Guvern, proiectul a suferit „modificări semnificative". Proiectul de lege privind pensiile magistraților prevede creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani, într-o perioadă de tranziție, și ca valoarea pensiei să fie de maximum 70% din ultimul salariu net.